Днем 26 марта сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции осуществляли охрану общественного порядка на территории одного из садоводческих товариществ, расположенного в Левобережном районе Липецка. Внимание полицейских привлекла группа мужчин, которые несли металлическую дверь к припаркованному неподалеку автомобилю «Газель».

Полицейские выяснили, что мужчины пытались совершить кражу чужого имущества. Злоумышленники были задержаны и доставлены в дежурную часть УМВД России по г. Липецку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Сотрудники полиции установили личности задержанных. Ими оказались 47-летний житель г. Грязи, 31 и 52-летний жители двух сёл Грязинского района.

Отделом по расследованию преступлений СУ УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу».

В настоящее время назначено проведение необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на документирование преступной деятельности подозреваемых, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.