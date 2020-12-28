21 декабря стартовала Всероссийская благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз», которая будет проходить в период празднования Нового года и школьных каникул. Эта акция стала доброй традицией, которую ежегодно поддерживают добринские полицейские и общественный совет при ОМВД.

На днях сотрудники полиции совместно с организатором акции «Конфеты детям» Софьей Горловой и липецкими волонтёрами Евгенией Воропаевой, Натальей Горяйновой (Снегурочка) и Артуром Хельд (Дед Мороз) вместе с членом Jбщественного совета Натальей Сергеевой организовали поздравление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Для многих малышей визит Деда Мороза и Снегурочки стал настоящим новогодним чудом. Ребята с удовольствием пели песни, рассказывали стихотворения и отгадывали загадки. И, конечно, каждый ребенок получил от главных героев Нового года сладкий подарок.

Не забыли стражи порядка и об основной своей работе – профилактике преступлений. Пользуясь случаем, старший участковый Александр Тарабцев провел разъяснительные беседы со взрослыми о профилактике различного рода мошенничеств, совершаемых в отношении граждан, в том числе с использованием Интернета и средств мобильной связи.