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Сотрудник полиции подозревается в получении взятки в 600 тысяч рублей

Подразделением собственной безопасности областного Управления УМВД России установили причастность сотрудника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции в получении взятки. Предварительно установлено, что сотрудник полиции получил взятку в 600 тыс. рублей за непривлечение индивидуального предпринимателя к административной и уголовной ответственностям.

В случае подтверждения вины сотрудника по результатам расследования уголовного дела, возбужденного по материалам ОРЧ СБ УМВД России по Липецкой области, он будет привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством.