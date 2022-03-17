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Полицейский в Липецкой области задержан подразделением собственной безопасности с «поличным».

9 минут назад
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Сотрудник полиции подозревается в получении взятки в 600 тысяч рублей

Подразделением собственной безопасности областного Управления УМВД России установили причастность сотрудника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции в получении взятки. Предварительно установлено, что сотрудник полиции получил взятку в 600 тыс. рублей за непривлечение индивидуального предпринимателя к административной и уголовной ответственностям.

В случае подтверждения вины сотрудника по результатам расследования уголовного дела, возбужденного по материалам ОРЧ СБ УМВД России по Липецкой области, он будет привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством.

В Липецкой области возбуждено уголовное дело о коррупционном преступлении

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