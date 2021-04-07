Прокурор Усманского района направил в суд уголовное дело, возбужденное по факту применения насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По версии следствия, 26.11.2020 в вечернее время при патрулировании в селе Пригородка сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Усманскому району заметили автомобиль «Лада 210740», под управлением несовершеннолетнего водителя с сильно «затонированными» передними боковыми стеклами.

Заметив полицейских, водитель попытался скрыться и был настигнут в поселке совхоза «Ударник».

Однако задержанию правонарушителя воспрепятствовали прибывшие на место происшествия родители и иные лица.

Один из граждан умышленно нанес сотруднику полиции удар ногой и кулаком, причинив закрытую черепно-мозговую травму. Указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, проурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.