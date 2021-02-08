2 октября 2020 г. в с. Нижняя Матрёнка из мастерской неизвестные совершили кражу 2-х бензиновых пил, 25-ти профильных труб и 2-х рулонов сетки.

Сумма ущерба составила более 30 000 рублей.

Сотрудниками ОУР по подозрению в совершении преступления задержаны 28-летний и неработающий ранее судимый 21-летний жители Добринского района.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые, проникнув на территорию предприятия путем взлома замков в мастерской, похитили оттуда товарно-материальные ценности. Похищенное поделили между собой и хотели использовать для собственных нужд.

Сотрудниками полиции похищенное изъято и возвращено владельцу.