На заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике заместитель начальника УМВД России по г. Липецку Сергей Наклескин отчитался о работе своего ведомства за 2021 год. По его информации, среди 10 областных центров ЦФО по итогам 2021 года город Липецк находится на 4 позиции по показателю раскрываемости преступлений по всем линиям.

— В результате проводимых мероприятий удалось не допустить роста числа совершенных преступлений в областном центре. Отмечено снижение на 3 процента — с 6459 до 6264 преступлений. На треть сократилось число жертв ДТП: с 44 до 32 погибших, и с 708 до 519 раненных по сравнению с 2020 годом, — рассказал Сергей Наклескин.

— В ходе доклада обратил внимание, что количество обращений выросло на 42 процента, это связано с пандемией или преступлений стало больше? А также интересует вопрос киберпреступлений, телефонного мошенничества, как обстоят дела? — спросил спикер парламента Александр Афанасьев.

По словам замначальника полиции рост обращений связан с карантинными мероприятиями, граждане стали активнее обращаться в ведомство через интернет. Относительно итогов прошлого года по преступлениям, связанным со сферой IT, наблюдается снижение обращений: 1728 в 2021-м, против 1550 годом ранее. «Несмотря на активную профилактическую работу, граждане продолжают попадаться в ловушки мошенников».

Важную роль при раскрытии, предупреждении преступлений играет система видеонаблюдения, особенно в местах массового пребывания горожан. В настоящий момент в областном центре расположено почти 3500 видеокамер.

— Происходят определенные изменения в миграционной политике, отмечаются ли какие-то напряженности, изменения в криминогенной обстановке в городе? – спросил первый вице-спикер Борис Понаморев.

Сергей Наклескин ответил, что все вопросы в области миграции под контролем. Ухудшений в криминогенной обстановке не наблюдается.

Председатель горсовета обратился к мэрии с вопросом, который находится на депутатском контроле. Он касается ремонта помещений участковых уполномоченных.

По словам начальника управления имущественных и земельных отношений Веры Андреевой, органам правопорядка переданы в безвозмездное пользование 12 помещений общей площадью более 1,5 тыс кв. метров. Однако финансирование в части оборудования, техники и технической эксплуатации данных помещений осуществляется только из федерального бюджета. Вопрос с контроля снят.

Депутаты профильной комиссии приняли к сведению информацию о деятельности полиции в 2021 году, и рекомендовали утвердить отчет на ближайшей сессии.