В отдел МВД России по г. Ельцу 5 апреля обратилась 56-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 31 марта неизвестные путем свободного доступа у торгового центра из сумки совершили кражу 104 тысяч рублей.

В ходе проведения расследования следователем установлено, что потерпевшая сняла большую сумму денег в связи с похоронами родственника.

В одном из магазинов при оплате приобретаемого товара вытащила всю пачку денег, на которую обратила внимание злоумышленница. Потерпевшая положила деньги в сумку и вышла на улицу, подозреваемая шла за ней и незаметно вытащила из сумки все деньги.

Оперативниками по подозрению в совершении преступления установлена и доставлена в отдел полиции неработающая 40-летняя жительница г. Ельца. Похищенные деньги изъяты и возвращены потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по пунктам “в”, “г” части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.