Полмиллиарда рублей кредитов выдал Фонд поддержки предпринимательства в Липецкой области

Липецкий Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства выдал 327 льготных займов на 505 млн рублей. Такими цифрами в своем Instagram поделился вице-губернатор Дмитрий Аверов.

“Особенно важным считаю, что началось кредитование самозанятых, – подчеркнул он. – Наибольшую заинтересованность в льготном финансировании проявляют самозанятые, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и грузов, юридические консультации и бухгалтерские услуги, косметические услуги.

“Наш фонд первым в стране из региональных фондов МСП разработал и запустил этот продукт.

Это микрозайм до 500 тыс.руб. под ставку от ½ ключевой ставки. На сегодня это от 2,125%. Срок до 2 месяцев.

Важно, что деньги могут быть потрачены на приобретение транспорта, оборудования, запасных частей, товаров, сырья и материалов, оплату работ и услуг и т.д.”.