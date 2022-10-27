Более 560 тысяч экземпляров белого толстолобика сегодня выпустили в областном центре в реку Воронеж в районе Новолипецкого пляжа. Эта рыба считается санитаром водоемов. Она питается микроскопическими водорослями, очищая дно от лишней растительности. А еще толстолобик фильтрует воду, делая её чистой и прозрачной.

«Надеюсь, скоро мы увидим положительный эффект от выпуска в главную реку Липецка такого количества мальков. Воронеж станет чище. И, конечно же, увеличение количества рыбы порадует местных рыбаков», — отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Зарыбление является компенсационным мероприятием, позволяющим сохранить экосистему рек и снизить ущерб от негативных факторов, в том числе деятельности предприятий. Оно проводится по программе федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» и под контролем Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Выпуску мальков предшествует большая научно-исследовательская работа. Важно учесть место, вид рыбы и количество. Все это нужно, чтобы у молодняка было достаточно питания и комфортные условия для роста и жизнедеятельности.

«В Липецкой области в рамках нацпроекта большое внимание уделяется состоянию рек. В 2022 году ведется расчистка рек Быстрая Сосна и Красивая Меча. Разработан проект по расчистке реки Дон. В следующем году запланирован выпуск примерно двух миллионов мальков. Возможно, при поддержке федеральных структур это количество будет еще больше», — сообщил вице-губернатор Игорь Кремнёв.