Полномочия между вице-губернаторами Липецкой области перераспределены в целях повышения эффективности системы госуправления

Внесены изменения в Указ губернатора Липецкой области о распределении обязанностей между заместителями главы региона. Согласно документу, курировать работу министерства молодёжной политики и министерства цифрового развития и ИИ будет первый замглавы региона Александр Рябченко. Координация данных ведомств в рамках одного блока позволит обеспечить системный подход к подготовке молодых кадров для работы с современными технологиями и созданию условий для их профессионального роста в этой сфере. Также под контролем первого вице-губернатора остаются министерства регбезопасности, информполитики, внутренней политики, отдела по работе с обращениями граждан и отдела информационной безопасности правительства.

️На Романа Балашова, отвечающего за спорт и мобилизационную работу, возложены приоритетные задачи по взаимодействию со структурами Минобороны РФ в части, касающейся прохождения военной службы по контракту, возможностей и условий отбора. Кроме того, по поручению губернатора Липецкой области Роман Балашов усилит межведомственную координацию по профилактике коррупционных правонарушений.

Под контроль Романа Петрухина переходит министерство имущественных и земельных отношений. И в его блоке остаются министерства: транспорта и дорожного хозяйства; строительства и архитектуры; ЖКХ; ГЖИ; инспекция госстройнадзора.

Курирующий работу региональных минсельхоза и минлесхоза, управлений ветеринарии, природных ресурсов и экологии, а также охотнадзора Илья Карлин теперь будет координировать и работу министерства торговли и ценовой политики.

️У других вице-губернаторов полномочия не изменились. Юлия Котлярова продолжит курировать региональные минобразования и минкультуры, а также управление делами, управление контроля и протокола губернатора, управление по охране объектов культурного наследия.

Под контролем Ольги Белоглазовой минздрав региона, министерство соцполитики и управление ЗАГС и архивов. В сфере полномочий Сергея Курбатова – областной минэк и министерство промышленности, инвестиций и науки.