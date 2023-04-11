Полоса препятствий «Гонки героев» протяжённостью свыше трёх километров появится в военно-патриотическом лагере «Авангард» в Добровском районе. Для ее обустройства уже выделен участок площадью восемь гектаров, подготовлен проект и проведена его экспертиза, а также получено одобрение на финансирование в размере более 34 млн рублей из областного бюджета. Все строительные работы планируется провести за летние месяцы, чтобы начать пользоваться тренировочной площадкой уже к началу учебного года, который в лагере начинается в октябре.

Полоса препятствий будет состоять из нескольких участков для последовательного выполнения тактических упражнений. Некоторые из них будут представлять собой ландшафтные природные препятствия, другие – оборудуют уличными спортивными модулями, тренажерами, рукоходами и элементами для спецподготовки (заграждения, окопы, траншеи, укрытия), третьи – послужат точками для выполнения особых заданий, например, по оказанию первой помощи, топографии, проведению сеанса связи и тому подобного. Также предусмотрены места для отработки стрельбы из пневматического оружия, метания гранат, прохождения минного поля.

Как сообщил руководитель военно-патриотического лагеря «Авангард» Дмитрий Батищев, помимо устройства полосы препятствий в этом году в лагере модернизуют тир – к нему сделают пристройку, где можно будет отрабатывать метание гранат и ножей. А еще приобретут специализированный тренажёр грузового транспорта для обучения навыкам вождения. До этого в учреждении был только тренажер легкового автомобиля.

Военно-патриотический лагерь «Авангард» открылся в Липецкой области в ноябре 2022 года в рамках работы по созданию в субъектах РФ учебно-методических центров военно-патриотического воспитания в соответствии с решением Президента России Владимира Путина и Концепцией федеральной системы подготовки граждан к военной службе, утвержденной Правительством РФ. Создание и функционирование лагеря находится под личным контролем губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, который не раз отмечал важность особой подготовки молодых людей к армии и взрослой жизни. «Ребята должны становиться мужчинами, которые будут любить свою Родину и будут ее защищать», – подчеркивал Игорь Артамонов.

За время работы лагеря «Авангард» здесь провели 16 смен, обучение прошли более 1,5 тысячи старшеклассников региона. Качество подготовки и реализуемые образовательные программы в липецком лагере признаны одними из лучших в стране среди подобных учреждений.