Выполняя программу социальной газификации, «Газпром газораспределение Липецк» бесплатно подвел голубое топливо до границы дома №3 на улице Титова в селе Вербилово Липецкого района. Этого события Михаил и Ольга Федоровы ждали более 20 лет – затраты на подведение газа для семейного бюджета были значительными. Благодаря догазификации супругам удалось существенно сэкономить.

«Догазификация в регионе идет хорошими темпами. Мы полностью укомплектованы материалами и оборудованием, чтобы в срок и своевременно прокладывать сети к участкам жителей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков.

В Липецком районе под программу догазификации подпадают 956 домовладений. От жителей по ним принято уже 840 заявок, по 344 из них выполнено подключение к системе газоснабжения. Всего же с начала действия программы в регионе заключено свыше 3,6 тысячи договоров на догазификацию. «Газпром газораспределение Липецк» выполнил уже половину из них, бесплатно подведя газ до границ 1854 земельных участков.

«Работа по приему заявок единым оператором газификации в Липецкой области отлажена четко. В части выполнения подключений наш регион идет с опережением графика, строительство газопроводов до границ земельных участков выполняется в кратчайшие сроки», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подать заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения можно через Госуслуги, в МФЦ, а также на портале Единого оператора газификации, сайте gro48.ru или в офисах АО «Газпром газораспределение Липецк». Дополнительную консультацию по способам подачи заявки и правильности ее заполнения можно получить в Едином центре предоставления услуг по телефону АО «Газпром газораспределение Липецк» 8 (800) 201-59-04.

Также жители могут подать заявление на получение комплексной услуги, предусматривающей строительство газовых сетей до границ земельного участка, внутри границ земельного участка, поставку и монтаж необходимого оборудования. Для ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных и малообеспеченных семей в программе предусмотрены льготы. Данные категории граждан могут получить компенсацию за газификацию жилого помещения в размере до 100 тысяч рублей. Обратиться за этой мерой поддержки можно в любое отделение МФЦ.