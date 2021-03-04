Половину взрослого населения Липецкой области планируют привить от коронавируса в 2021 году. Об этом сегодня говорилось на заседании регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое провёл руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Основной темой обсуждения стала вакцинация населения. На сегодняшний день в регионе от COVID-19 привито более 53 тысяч человек, из них свыше 30 тысяч человек – двукратно. Среди муниципалитетов в лидерах по вакцинации – Добринский и Задонский районы, Липецк и Елец. В приоритетном порядке вакцинируются граждане, проживающие в стационарных учреждениях социальной защиты, где привито более двух тысяч человек. Активно ведётся вакцинация лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и граждан из групп профессионального риска.

Всего Липецкая область получила 59 432 доз вакцины «Спутник-V». 10 марта в регион поступит ещё 10 тысяч доз. Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин сообщил, что поставки вакцины растут, дефицита препарата нет, учреждения здравоохранения справляются с потоком желающих сделать прививку.

«Сейчас самый благоприятный период для проведения вакцинации – заболеваемость новой коронавирусной инфекцией стабильно снижается, но в прогнозах эпидемиологов третья волна. Нужно максимально защитить группы риска, особенно лиц старше 60 лет. С этой целью необходимо использовать работу выездных бригад, в том числе с использованием автотранспорта, предоставляемого органами местного самоуправления», – подчеркнул Александр Ильин.

В связи со снижением уровня заболеваемости продолжается поэтапное сокращение числа коек в инфекционных госпиталях и возвращение стационаров к профильной деятельности. С 19 февраля начал работу хирургический корпус Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед», с 1 марта работает в прежнем режиме терапевтический стационар в посёлке Матырский ГУЗ «Грязинская ЦРБ». Сегодня в регионе пять инфекционных госпиталей общей мощностью 1380 коек. Свободный коечный фонд в среднем составляет 15%.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на значительное снижение числа заболевших коронавирусом, резкой отмены существующих ограничений в ближайшее время не будет.

«У нас не так много ограничений осталось, но соблюдать их крайне важно. Масочный режим, социальная дистанция – это не сложно, но важно для здоровья населения. На примере ряда европейских стран мы видим, что вспышка заболеваемости может произойти в любой момент. Хотелось бы предотвратить такой сценарий в Липецкой области», – прокомментировал Игорь Артамонов.