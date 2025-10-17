Положат асфальт, нарисуют разметку…

В грядущее воскресенье свой профессиональный праздник отмечают те, кто посвятил себя строительству, ремонту и содержанию дорожной сети нашей необъятной Родины. У нас круглогодичным содержанием и ремонтом дорожной сети занимаются работники Добринского участка ОГУП «Липецкдоравтоцентр».

Людей в ярких жилетах мы видим на транспортных артериях района в любое время года. Летом они укладывают асфальт, окашивают обочины дорог, проводят ямочный ремонт, опиливают аварийные деревья, мешающие проезду автомобилей и закрывающие обзор водителям, устанавливают дорожные знаки, наносят разметку на дорогах и обновляют пешеходные переходы. Зимой занимаются расчисткой от снега дорожного полотна, чтобы не допустить перебоев в движении личного и общественного транспорта. Работы хватает круглый год.

Сейчас коллектив участка насчитывает 36 человек. Помимо руководителя участка, прораба, здесь трудятся работники производственного отдела, механизаторы, водители дорожной техники, мастера, дорожные рабочие. Начальник участка Сергей Гаршин отмечает: каждый из них отдал предприятию не один год, а несколько десятилетий. Что ни работник — настоящий профессионал, коллектив в целом — единый организм. Если из него выпадает одно звено, это остро ощущается в деле. Но каждый готов прийти на помощь, чтобы производственный процесс не останавливался ни на минуту.

В этом году добринские дорожники занимались капитальным и дорожным ремонтом в разных точках нашего района. Новое дорожное полотно длиной 3 километра появилось на автодороге Добринка — Верхняя Матренка, еще 1,7 км нового асфальта было уложено на участке Добринка — Воскресеновка. Но самый большой объем работ выполнен на автодороге ст. Хворостянка — Дурово — Средняя Матренка. Здесь провели капитальный ремонт участка длиной почти 13 километров с обустройством съездов, заездных карманов и площадок для общественного транспорта и установкой автопавильонов. На место проведения работ неоднократно приезжал с инспекцией глава района Александр Пасынков (на фото запечатлен один из таких его визитов). Сейчас на этом объекте основные работы по сути завершены, а автомобилисты уже оценили новое и ровное дорожное полотно.

Впереди у наших дорожников не менее горячая пора — зимний период. Чтобы достойно выдержать испытание снегом, они стали готовиться к зиме заблаговременно. Ежедневно ведется заготовка песко-соляной смеси, ремонтируется и переоборудуется к работе в зимний период дорожная техника.

В этом году технический арсенал дорожников пополнился двумя автомобилями МАЗ (зима/лето), одним погрузчиком, трактором МТЗ и одним автогрейдером.

База создана неплохая, а в профессиональных качествах своих подчиненных С.В. Гаршин не сомневается.

— Экзамен зимой выдержим, — уверен Сергей Валентинович.