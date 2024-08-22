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Работу новых трамваев в Липецке оценил 22 августа полпред Президента России в ЦФО Игорь Щёголев, находящийся с рабочей поездкой в нашем регионе. Причём сделал он это самым верным способом — проехал в вагоне от депо на Полиграфической улице до кольца 21 микрорайона.

В поездке полпреда сопровождали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, мэр Липецка Роман Ченцов и простые жители города, направлявшиеся в этот момент по своим делам.

По словам Романа Ченцова, на новых трамваях проехали уже 100 тыс. человек.

Жители довольны. Ждут открытия других маршрутов, чтобы быстрее добираться до нужной точки, — сказал градоначальник.

По пути участники поездки увидели из окна ярмарочные павильоны, установленные у парка Победы и получившие название «Петровская ярмарка».