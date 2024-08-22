В Липецкую область с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев. Состоялась рабочая встреча с губернатором региона Игорем Артамоновым, в ходе которой обсуждалось социально-экономическое развитие субъекта и исполнение поручений главы государства.

Игорь Артамонов рассказал полпреду о ходе реализации национальных проектов, в которых участвует регион, а также о модернизации социальной сферы и ремонте дорог.

«Большое внимание уделяем строительству и ремонту социальных объектов. Возводим в регионе несколько новых школ, строим новую большую поликлинику в Липецке и несколько медучреждений капитально ремонтируем», – доложил губернатор.

Полномочный представитель Президента России в ЦФО отметил успешную работу Липецкой области по ряду показателей.

«За год у вас неплохие темпы по стройке. По совокупным налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет тоже хорошие позиции, по инвестициям в основной капитал. В целом регион у нас вверху списка», – отметил подпред.