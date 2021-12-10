Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев с рабочей поездкой прибыл в Липецкую область. Совместно с главой региона Игорем Артамоновым полпред посетил Данковский район. Находясь в тепличном комбинате «ЛипецкАгро», они обсудили вопросы продовольственной безопасности.

За время действия в стране продовольственного эмбарго почти вдвое снизился импорт товаров АПК в Липецкую область и более чем в два раза в регионе увеличились объёмы сельхозпроизводства. На 28% выросло производство зерновых и зернобобовых культур, на 34% – картофеля. Успехи достигнуты и в области животноводства. В целом производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 40%. Растёт производство молока и продуктивность молочного стада. По надою молока на одну корову Липецкая область – в числе лучших в стране.

Сегодня Липецкая область входит в топ-10 регионов по экспорту масложировой продукции. По сбору овощей закрытого грунта субъект удерживает общероссийское лидерство. К примеру, комбинат «ЛипецкАгро», который сегодня посетил полномочный представитель Президента РФ, за девять месяцев текущего года произвёл около 26 тысяч тонн томатов на 2,5 млрд рублей. Из 1,5 млн тонн овощей закрытого грунта, планируемых к сбору в России в текущем году, более 170 тысяч тонн будет выращено в Липецкой области. Также регион входит в пятёрку лучших в стране по производству плодово-ягодной продукции.

Как отметил Игорь Артамонов, курс на импортозамещение стал серьёзным импульсом для развития регионального АПК и способствовал притоку инвестиций. «В этом году Липецкая область была признана регионом номер один по стабильности развития агропромышленного комплекса. Это результат большого труда наших аграриев, которые, в том числе, благодаря весомой государственной поддержке осваивают новые технологии и развивают отрасль», – отметил Игорь Артамонов.

Кроме того, в Данкове Игорь Щёголев и Игорь Артамонов посетили объекты благоустройства, оценили работу, проделанную на местной набережной. Проект победил во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проходит под эгидой Минстроя России в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Общественное пространство разделено на несколько зон. Здесь появились прогулочная и культурная зоны с амфитеатром, сценой и площадками для проведения мероприятий. На береговой линии обустроена смотровая площадка, вдоль реки – дорожки для катания на роликах, велосипедах, гироскутерах. По маршруту для любителей здорового образа жизни можно прогуляться до плотины, откуда открывается живописный вид на реку.

Почти одновременно с благоустройством набережной велась реконструкция моста через реку Дон. Путепровод 1960 года постройки находился в предаварийном состоянии. Мост разобрали практически до основания, усилили опоры, заменили пролётные строения, расширили проезжую часть. Сейчас мост готовится к вводу в эксплуатацию.

Также в рамках посещения Данковского района полпред Президента побывал в деревне Масловка, где находится известная в регионе и за его пределами сыродельня Владимира Борева. Здесь производится более 20 видов французских сыров. Кроме того, Масловка является востребованным туристическим объектом, в связи с чем вошла в программу рабочей поездки полпреда, который сегодня принимает участие в совещании по развитию туризма в Липецкой области.