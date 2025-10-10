Полпред Президента России в ЦФО Игорь Щёголев посетил липецкий стенд на «Золотой осени»

Полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев сегодня познакомился с достижениями Липецкой области на выставке «Золотая осень». Он посетил стенд региона, где свою продукцию представили ведущие предприятия субъекта.

Полпреду рассказали о достижениях, которые укрепляют позиции области как одного из флагманов отечественного АПК. По итогам прошлого года Липецкая область вошла в топ-5 по производству сахара, детского питания, овощей закрытого грунта, замороженного картофеля фри. В этом году ожидается достойный урожай яблок, было отмечено в ходе диалога.