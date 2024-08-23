Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев накануне посетил Центр молодёжной карьеры. Его можно назвать липецким ноу-хау.

Липецкий центр открылся в этом году и стал первым в стране подобным проектом, где помогают определиться с карьерным треком уже со школьной скамьи, а выпускникам вузов подобрать работу по специальности и по душе. Идею пилотного проекта региона поддержал Минтруд России. Главная задача – выявлять и развивать таланты молодых жителей области. Старшеклассники и даже выпускники ссузов и вузов проходят профориентационные тесты и узнают о возможностях образования в регионе. Выбрать, куда поступить, познакомиться с предприятиями региона, вакансиями, и уровнем оплаты труда. А также составить резюме и отправить его потенциальному работодателю. Во время ознакомительной экскурсии высокие гости посетили и одно из мероприятий центра – профтур. На нём старшеклассники общались с представителями предприятий Липецкой области, на котором ждут молодых сотрудников. Игорю Щёголеву идея создания такого центра понравилась.