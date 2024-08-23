Профориентация с дедсадовского возраста. В добровской «Знайке» малыши действительно знают немало. Детский сад – один из самых современных в регионе. Помимо традиционных дошкольных премудростей, малыши здесь знакомятся с широким спектром профессий. От аграрных специальностей до медицинских. Конечно, всё в легких игровых форматах.

«Они будут в курсе, всё уметь, в том числе будут обладать уже навыками. Например, как те же зубки почистить, навыками оказания первой помощи. Как себе помочь, мы их будем обучать. Поэтому, мне кажется, это очень важно – начинать в таком возрасте заниматься с детьми», – говорит педиатр Добровской центральной районной больницы Мария Корнева.

«Ребёнку очень нравится, что самое главное. Ходит с удовольствием, встаёт в садик с улыбкой на лице, идёт. Здесь много всего развивательного. С ними здесь занимаются, и мы это всё видим», – отмечат жительница села Доброе Светлана Бабенкова.

По соседству с детским садом в Добром – новый микрорайон. С говорящим названием «Молодёжный». Жильё здесь строят социальное по федпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Во исполнение поручений Владимира Путина. Сперва новосёлы живут в современных домах по договору соцнайма. А после того, как они отработают в районе определённый срок, его можно будет выкупить. Условия более чем привлекательные. Программа рассчитана на медиков, педагогов, работников культуры и сельского хозяйства. Артём и Дарья Зорченко новоселье справили в мае. Уже успели обжиться: купили мебель и технику, завели сразу двух кошек.

«Потихонечку обживаемся. На территории посадили цветы, сзади посадили дерево. Всё пока замечательно. Очень удобно. Дома очень уютные, комфортные, как раз распределяются по расчёту 18 квадратов на одного человека. И нам давали с расчетом 2+1. То есть, муж, жена, плюс ребёнок, с запасом», – говорит фельдшер скорой помощи Артём Зорченко.

Среди тех, кто в ближайшее время тоже справит новоселье – Ирина Киселёва, она работает медсестрой в добровской больнице. В программу записалась два года назад, а сегодня получает ключи. Всего с начала действия программы в Добровском округе построили 80 домов площадью 5800 квадратных метров. До конца года здесь построят ещё 27.

«Это большое счастье – получить дом. Долго ждали, наконец-то. Всё очень нравится, всё хорошо. Думаю, затягивать с этим не будем. В ближайшее время мебель надо купить, и переедем сразу», – поделилась семья Киселёвых.

«Мы очень рады, что нам дали дом, что такая существует программа, что помогают семьям. Потому что сейчас ипотека не очень доступна. И в дальнейшем этот дом всё-таки будет наш, а не как вот люди снимают жильё, тратят большие деньги. Поэтому мы очень рады. Спасибо большое», – поблагодарила новосёл Кристина Сторчак.

Врачи, учителя, работники сельского хозяйства и культуры. Ключи получили 12 семей. В церемонии вручения ключей приняли участие полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«В год семьи у нас только одно пожелание: чтобы семьи ваши становились ещё больше, со временем и дома тоже расширялись, становились всё больше. Теперь это уже в ваших руках. Поздравляю вас», – сказал Игорь Щёголев.

«Отдельная благодарность и главе района, его команде за то, что всё получается, всё складывается. Ну а новосёлам – наилучшие пожелания. Жить, трудиться, приумножать своё благосостояние, увеличивать количество детей в этих новых домах. Чтобы у вас всё было хорошо и комфортно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Полпред Президента в ЦФО Игорь Щёголев посмотрел в Добром детский сад «Знайка» и вручил ключи от новых домов 12 семьям, в том числе медикам. Далее Игорь Щёголев отправился в Липецк», – сообщила корреспондент «Липецкого времени» Юлия Гончарова.

«Я сейчас нахожусь на стадионе «Янтарь». Его также посетили полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев и губернатор региона Игорь Артамонов. К 1 сентября здесь сделают новое футбольное поле, беговые дорожки, трибуны и осветительные мачты. Также на территории спортивного объекта появится зона для любителей кросс-фита. Обновить стадион для 12 футбольной спортшколы поручило областное правительство. Сейчас там тренируются 500 детей. А после ремонта смогут принять ещё больше», – рассказала корреспондент Анна Фролова.

Сегодня, в День российского флага, состоялось техническое открытие стадиона после ремонта. На поле те спортсмены, кто уже вернулся со сборов. Работы завершатся к началу учебного года. Когда все юные футболисты приступят к регулярным тренировкам. Но уже после первой пробы покрытия спортсмены и их наставники почувствовали разницу. Новый газон не чета старому.

«Сейчас стадион очень сильно преобразился, трава поменяла цвет, стало более ярко. Трибуна новая, комфортно очень заниматься», – подчёркивает воспитанница спортшколы №12 Липецка Альбина Толчеева.

«Мы ждём, когда доделают трибуны для наших болельщиков, которые приходят посмотреть, поддерживать. И не только в тёплую погоду прекрасную, но и в дождливую. Сейчас трибуна будет с крышей, всё для болельщиков. Для футболистов – идеальное покрытие. Новое поколение. Только одно удовольствие заниматься, тренироваться, получать удовольствие от любимого дела», – рассказал тренер спортшколы Евгений Савушкин.

Вдохновляющую спортивную атмосферу за короткий визит успели почувствовать и высокие гости. Полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев, выразил надежду, что с современными возможностями для тренировок липецкие футболисты добьются новых высот.

В хороших перспективах игроков на новом «Янтаре» уверены и тренеры. Слова благодарности Игорю Щёголеву и губернатору Липецкой области за обновлённый стадион, на котором юные спортсмены проводят большую часть тренировочного и игрового времени, выразили и родители футболистов.

«Игорь Георгиевич посмотрел, что можно сделать для Липецка и для Липецкой области. Мы сейчас были в районе, в районе ледовый дворец будет строится. Поэтому в городе точно всё должно быть на уровне», – отметил Игорь Щёголев.