Полтысячи человек обратились в службу занятости Липецкой области с начала года и подали заявление на обучение. Триста из них еще проходят обучение. Безработным предлагают несколько программ обучения, в совокупности более 200 направлений. Бесплатное обучение востребовано у жителей региона, в прошлом году более двух тысяч человек воспользовались этой возможностью, отмечают в службе занятости Липецкой области.

Пройти профессиональное обучение или переобучение можно как в рамках областной программы через службу занятости, так и в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». При этом Липецкая область одна из первых в стране внедрила в прошлом году новую форму поддержки граждан, которые хотят пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование – образовательный сертификат.

В 2021 году наша область вошла в число 17 пилотных субъектов России, где стартовал проект по комплексной модернизации службы занятости. Он предполагает одновременное обновление всей сети центров занятости, внедрение новых сервисов и комплексов услуг для граждан и работодателей, которые можно получить как при личном визите в службу занятости, так и дистанционно. С начала года уже открылось трёх модернизированных центров занятости в бренде «Работа России».

«Изменения в службе занятости региона видны невооруженным глазом. Отделения выглядят современно. В них комфортно находиться. Но главное – оказывается помощь на принципиально новом уровне. Область заинтересована в том, чтобы жители трудоспособного возраста находили работу и получали достойный заработок. Модернизация службы занятости в первую очередь направлена именно на это», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.