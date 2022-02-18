Получатели соцконтракта провели для безработных первый в Липецкой области мастер-класс. Встреча прошла в Ельце в рамках пилотного проекта «Hand skills». Своим опытом поделилась индивидуальный предприниматель, многодетная мама Христина Прокудина. Она рассказала свою историю успеха и вместе с представителями соцзащиты и центра «Мой бизнес» объяснила поэтапно, с чего начать своё дело и как его продвигать.

С инициативой реализации данного проекта выступила вице-губернатор Ольга Белоглазова. Сегодня она приехала в Елец, чтобы вместе с коллегами вдохновить жителей на успешный старт.

— В прошлом году почти две тысячи жителей Липецкой области заключили социальные контракты на открытие своего дела. 90 процентов из них оказались успешны. При этом многие из тех, кто выбрал это направление соцконтракта, не имели опыта предпринимательства. Мы понимаем, что в этом случае человеку бывает нелегко принять решение взять на себя определённые обязательства, пусть даже и получая поддержку. Надеемся, встречи с теми, кто уже прошёл этот путь и получил результаты, будут мотивировать безработных жителей региона также попробовать себя в предпринимательстве, — говорит заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

Ельчанка Христина Прокуда свой бизнес открыла в 2020 году. По совету родственников. Многодетная мама давно шьёт, но превратить хобби в заработок не решалась. Помог соцконтракт. Женщине не только выделили средства в размере 250 000 рублей, на которые она закупила оборудование и ткань, но и помогли составить бизнес-план, научили вести бухгалтерию. Начинала Христина с создания тряпичных кукол. Сейчас в ее ассортименте — постельное белье и даже детская одежда. Клиентов долго искать не пришлось. Заказы буквально посыпались через соцсети.

— Я долго не решалась открыть своё дело. Боялась, что не получится. Потому что опыта не было. Шила только для себя и была уверена, что мой продукт не будет интересен. Как же я ошибалась! Потребность в уникальных товарах есть, особенно к праздникам. Например, к 23 февраля я сшила домовят-военных. Почти всё раскупили,- делится впечатлениями Христина.

Женщина планирует выйти на большую аудиторию. Мечтает о сотрудничестве с маркетплейсами. Направление популярное и перспективное, поэтому областной центр занятости готовит обучающий тренинг для самозанятых, которые оформили соцконтракт или получили поддержку на открытие своего дела через центры занятости.

Вдохновить жителей Ельца сегодня получилось. Большинство пришедших на встречу задумались об открытии своего дела. Тем более, что теперь у них есть настоящий наставник и целая группа поддержки в лице соцзащиты и центра занятости.