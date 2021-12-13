17 предпринимателей Липецкой области представили свою продукцию на первой социальной ярмарке. Это продукты пчеловодства, сувениры, детская одежда индивидуального дизайна, постельное и столовое бельё, изделия из дерева, украшения, вышивка, картины из мха, флорариум. Все они открыли своё дело в этом году, заключив социальный контракт и получив единовременно до 250 тысяч рублей, сообщает управление социальной политики.

«Социальный контракт – наиболее эффективная мера поддержки малоимущих граждан, ведь она позволяет не только справиться с текущими сложностями, но и заложить основу для дальнейшего роста материального благополучия. Сегодняшняя ярмарка доказывает это. В этом году помощь на основании социального контракта на открытие своего дела в 2021 году получили более 1800 семей. 90 % соцконтрактов на открытие ИП успешны», – отметила заместитель начальник управления социальной политики Липецкой области Елена Михайлова.

Всего социальный контракт заключён с 5354 семьями, в которых проживает почти 16 тысяч человек. 2110 контрактов заключены на поиск работы. Половина от общего числа всех, кто заключил соцконтракт, смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Государственная помощь, различные меры поддержки жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, являются приоритетными задачами социальной политики для региональной власти».

В составлении бизнес-концепции желающим заключить соцконтракт в течение года активно помогали специалисты центра «Мой бизнес», Технопарка-Липецк, муниципальных администраций. Всем, кто содействовал в реализации государственной помощи на основании социального контракта, были вручены благодарственные грамоты управления социальной политики Липецкой области.

Также в рамках ярмарки прошёл розыгрыш подарков. Семнадцать посетителей ТРЦ «Ривьера» стали обладателями изделий участников ярмарки. Социальная ярмарка в он-лайн формате постоянно действует на сайте управления социальной политики. В соответствующем разделе разделе. Можно познакомиться с продукцией предпринимателей, заключивших соцконтракт, и найти их контакты.