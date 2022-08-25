По пенсионному законодательству, нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении и достигшие возраста 18 лет, могут продолжать получать пенсию по потере кормильца.

Также как и несовершеннолетние дети, право на пенсию по случаю потери кормильца имеют студенты, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам, в учреждениях высшего и среднего образования до конца обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет.

Для дальнейшего получения пенсии, студенту необходимо представить справку из учебного заведения в Клиентскую службу отделения Пенсионного фонда по Липецкой области. Сделать это надо один раз, в начале обучения. Справка должна содержать информацию о наименовании учебного заведения, ФИО и дату рождения учащегося, сведения приказа о зачислении студента, штампы и подписи руководителя образовательного заведения.

Выплата пенсии прекратится, если получатель страховой пенсии:

заканчивает обучение

его отчисляют с очной формы обучения

ему исполнилось 23 года.

В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со следующего месяца. Если человек при этом своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он больше не имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть переплата средств.

По данным регионального ПФР пенсии по случаю потери кормильца в Липецкой области получают 3737 жителей в возрасте до 23 лет.