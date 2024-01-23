Получено положительное заключение госэкспертизы на первый и второй этапы реконструкции трамвайных путей протяженностью 14 километров в Липецке. Эта процедура обязательна и позволяет подрядчику продолжать реконструкцию объектов, получивших положительное заключение, а проектировщикам – приступать к последующему проектированию.

Работы ведутся в рамках концессионного проекта модернизации электротранспорта города. Согласно условиям, в общей сложности в Липецке будет реконструировано 40,8 километра и дополнительно построено 5,2 километра трамвайных путей, модернизирована контактная сеть, реконструировано трамвайное депо и закуплено 46 низкопольных трамваев. Планируемый срок ввода в эксплуатацию всех объектов – четвертый квартал 2025 года.

«Трамваи – не только экологичный вид транспорта, но и удобный для пассажиров, поэтому мы планируем развивать это направление», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.