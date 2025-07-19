Получил диплом – и в армию

В руках у Никиты Бабкина теперь другая красная книжечка — военный билет. Семья проводила его в Санкт-Петербург, где он будет нести службу в Войсках материально-технического обеспечения.

Краснодипломник Добринского филиала Усманского промышленно-технологического колледжа Никита БАБКИН из Пушкино по окончании заведения решил не в вузе продолжить обучение, а стать защитником Родины.

Вот только 1 июля вместе с остальными выпускниками Никита получал поздравления от педагогов и родителей, причём для него и ещё восьми человек они были усиленными, поскольку юноша держал в руках документ красного цвета, а уже 7 июля Н. Бабкин отправился защищать Отечество.

Прямо накануне удалось с ним поговорить. Это, кстати, ещё был и день проводов. Семья решила трогательно и торжественно отметить новый этап в его жизни.

Мама Татьяна Николаевна в один день с окончанием колледжа поздравляла сына Никиту и дочь Карину.

В колледже, помимо Никиты, ещё училась его младшая сестра Карина, только брату удалось обойти её: девушка по окончании имеет диплом синего цвета. Никита признался, что тут он немного гордится собой: всё-таки девчонки обычно усидчивее. И учились они совершенно в разных группах. Сестра — на хозяйку усадьбы, а вот юноша — на мастера растениеводства. Он был единственным парнем в настоящем цветнике среди 14 девушек.

Никита Бабкин: “Добринский колледж дал мне много знаний, спасибо за это нашим педагогам“.

— Никита, почему выбрал такую профессию, она вроде больше девочкам подходит? — спрашиваю у него. — Не подшучивали?

— Наоборот, с почтением относились, — говорит собеседник. — Пошёл в эту группу растениеводов, а не механизаторов потому, что с детства любил с рассадой и цветами в огороде и дома возиться. Ещё в школьные годы решил в квартире цитрусовые разводить.

— Удачно?

— Не совсем. Лимон вырос, но не плодоносил. Теперь знаний больше стало, вернусь из армии, займусь этим делом. Ещё хочу поэкспериментировать дома с ананасом. Пусть растут, радуют глаз.

— Вот правильно сказал: «радуют глаз», а для пользы дела чему в колледже выучился?

— Из нашей сельской жизни я в принципе многое умел и знал, но там более подробно всё объясняли, новому научился. Мастер по растениеводству Любовь Васильевна Афанасьева интересные занятия проводила. Людмила Николаевна Архипова научила нас консервации, классный руководитель Надежда Михайловна Базарова поддерживала в трудные минуты, если что-то поначалу не так получалось. Всем им огромное спасибо. Я старался учиться, но не думал, что до красного диплома дойду. Уже на финише это понял.

— И прямо банки закатывать научился? Молодец!

— Конечно. Помидоры, огурцы, компоты.

— Какой же твой любимый из них?

— Клубничный обожаю.

— Вот из армии вернёшься, мама столько банок тебе накатает! Целый погреб!

Растениями в своём саду парень увлечён давно, поэтому и выучился на мастера растениеводства.

И мама Никиты Татьяна Николаевна подтвердила, что её мальчик с детства любил возиться в земле, разводил цветы и овощи, помогал в огороде. Теперь, конечно, как настоящий специалист обрезал по самой ранней весне сучья яблонь и вишен.

Никита Бабкин решил,что после колледжа станет защитником Родины, и готовился к службе в армии.

Очень положительно отзываются о молодом человеке педагоги колледжа, называя его целеустремлённым, ответственным и дисциплинированным, инициативным и трудолюбивым. Здесь же отмечают его человеческие качества, говоря о Никите Бабкине как о вежливом и культурном юноше.

— Никита, кому из земляков посоветуешь выбирать эту же специальность?

— Кто любит землю, интересуется разведением любых растений, хоть цветов, хоть овощей, могут идти в наш колледж смело. И получат хорошее образование.

— Ты на досуге между занятиями чем-то ещё увлекался?

— В свободное время тоже смотрел видео про растениеводство, увлёкся грибами. А в целом — всему да понемногу времени уделял. По хозяйству помогал.

— После службы в армии где продолжишь обучение, думал уже?

— Хочу на агронома или биотехнолога выучиться. В Воронежском агроуниверситете или Мичуринском — выберу тогда по возвращении из армии.

Уж подвязать огурцы Никита теперь мастер.

— Искренне желаем тебе лёгкой службы и скорейшего возвращения.

И уже одну из последних семейных фотографий мама Татьяна Николаевна прислала буквально с перрона, когда они провожали защитника в Санкт-Петербург. Там он будет нести службу в Войсках материально-технического обеспечения. До встречи, Никита!

«Армия – это школа жизни, которая закаляет характер, даёт верных товарищей и укрепляет любовь к Родине. Сегодня наши ребята делают важный шаг – встают на защиту страны. Убеждён, что служба станет для них временем становления, дисциплины и настоящей мужской дружбы. Желаю всем призывникам успешной службы и скорейшего возвращения домой с чувством выполненного долга», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.