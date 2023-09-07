В большом зале администрации Добринского района состоялось очередное заседание членов территориальной избирательной комиссии Добринского района, на котором были рассмотрены ряд вопросов, касающихся деятельности ТИК.

В ходе заседания председателю участковой избирательной комиссии 04-05 Л.В. Макашовой была вручена благодарность от руководителя облизбиркома С.В. Елманова за успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний Липецкой области.

С заслуженной наградой Любовь Васильевну поздравили председатель территориальной избирательной комиссии Ольга Нархова и заместитель главы администрации Добринского района Олег Малыхин.

Л.В. Макашова в избирательной системе уже 34 года, из которых 10 лет она занимает должность председателя УИК. По ее словам, работа в участковой избирательной комиссии — это большая ответственность, ведь каждые выборы интересны по-своему и проходят они по-разному.