Получили паспорта и памятные подарки

В преддверии Дня народного единства для 10 юных жителей Добринского округа произошло знаковое в их жизни событие. Мальчишки и девчонки впервые получили паспорт гражданина Российской Федерации.

От имени главы Добринского округа Александра Пасынкова всех собравшихся в большом зале администрации муниципалитета тепло поприветствовала его заместитель-начальник управления финансов Оксана Быкова.

— Вы сегодня получаете паспорт гражданина нашей великой страны, который теперь наделяет вас не только правами, но и обязанностями, — сказала, обращаясь к виновникам торжества, Оксана Александровна. — Ещё символичнее, что сегодняшнее событие проходит накануне одного из самых важных государственных праздников — Дня народного единства. Большие дела начинаются с малых поступков. И уже сейчас каждый из вас становится тем человеком, от которого зависит судьба нашего Добринского округа и Липецкой области. С праздником!

Свои паспорта в этот день получили Елизавета Степанищева, Татьяна Малыхина, Анатолий Хавлин, Иван Корчагин, Вадим Басов, Максим Хрипяков, Андрей Епихин, Алексей Ащеулов, Дарья Кривобокова, Ростислав Найдёнышев. Ребятам также вручили памятные подарки и поздравительные адреса.

Приглашённым показали видеопоздравление губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова. А добринские артисты подготовили для виновников торжества свой музыкальный подарок.