Получили паспорта в День флага

День Государственного флага — особое время, чтобы напомнить о значении гражданской принадлежности. И накануне этой даты в администрации Добринского округа подросткам вручили паспорта — документы, которые становятся символом связи с Родиной и дают их обладателям не только право, но и обязанность быть достойным гражданином своей страны.

Ребята с волнением принимали свой первый главный документ. Дату его получения они не забудут никогда: совпала с Днём Государственного флага России. И каждому присутствовавшему подарили по флажку, прикрепили к одежде ленточку-триколор. Так что для них это настоящий двойной праздник.

Новоиспечённых граждан, многих из которых пришли поддержать в такой важный день и родители, поздравили глава администрации округа Александр Николаевич Пасынков и председатель Совета депутатов Сергей Сергеевич Григорьев, которые обратили внимание ребят на то, что важно быть гражданином нашей великой страны не только по паспорту, но и по поступкам.

Подростки садились на свои места с паспортом и наверняка с ощущением, что теперь они – часть большой истории своей малой родины и всей большой страны.

— Паспорт – не только документ, но и знак того, что у тебя появляются новые права и обязанности. Какая из гражданских обязанностей кажется тебе сейчас самой важной? – спросила я у некоторых юных граждан. И вот, что услышала в ответ.

Кристина Колесникова убеждена, что День флага — важный момент, чтобы помнить о символах нашей Родины, о том, что нас всех объединяет. Восьмиклассница лицея рада,что именно в этот день получила паспорт.

Кристина Колесникова:

— Думаю, что в нашем возрасте одна из важных обязанностей — беречь память о своей стране, уважать её великую историю и символы. А День флага — как раз про уважение к тому, что нас всех объединяет.

Паспорт гражданина РФ восьмикласснику Илье Неретину вручили глава Добринского округа Александр Пасынков и председатель Совета депутатов Сергей Григорьев.

Илья Неретин:

— Мы понимаем, что теперь сами отвечаем за свои поступки, поэтому надо быть внимательнее к своим решениям. Я стараюсь не нарушать правила и уважать интересы других людей.

Девушки гордятся тем, что теперь они — настоящие граждане страны.

Екатерина Терёшина:

— Сейчас одна из наших главных обязанностей — хорошо учиться в школе. Нам глава округа сказал: важно быть гражданином России не только по паспорту, но и по поступкам. Постараюсь это оправдать в своей жизни.

Константин Иванников:

Константин Иванников своей важной обязанностью считает быть надёжным — не подводить родителей, учителей, друзей.

— Для меня важная обязанность — не подвести того, кто в меня верит: родителей, учителей, друзей. Я буду стараться быть достойным гражданином: не прятаться от трудностей и быть честным.

Семья Гольцовых из Фёдоровки — команда. Ольга Сергеевна и Виктор Николаевич приехали в Добринку, чтобы первыми поздравить дочь Евгению со значимым событием в её юной жизни — получением паспорта граж РФ.

Евгения Гольцова:

— В моём возрасте, я считаю, важная обязанность быть полезным там, где живёшь и учишься. Мы должны помогать старшим и не оставаться в стороне, если кому-то тяжело. Этому меня учат дома и в школе.

Со многими ребятами в зале находились мамы либо оба родителя. Вот и Гольцовы из Фёдоровки прибыли всем семейством, чтобы поддержать дочку в такой торжественный момент. Мама Ольга Сергеевна и папа Виктор Николаевич очень рады, что их Женя повзрослела, получила свой первый документ.

— У нас трое детей, — говорят её родители, — мы и со старшим сыном Даниилом присутствовали на награждении, а потом купили торт и дома отмечали это событие. Вот и сейчас тоже идём за тортом — и домой. Поздравим дочку и сестру все вместе. Дети должны знать: семья — это одна команда. Ещё вручение ко Дню флага приурочили. Мероприятие так торжественно прошло. Спасибо организаторам за настоящий праздник.