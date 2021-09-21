Сбой в работе автоматизированной системы безналичной оплаты проезда вызвал повышенный спрос на транспортные карты нового образца. Управление социальной политики Липецкой области напоминает: жители региона, имеющие право на льготную оплату проезда в общественном транспорте или на бесплатный проезд, могут обменять транспортные карты старого образца на новые в любом удобном для них офисе МФЦ «Мои документы».

В последние дни с трудностями в оплате проезда столкнулись владельцы транспортных карт прежнего образца, в том числе и граждане льготных категорий. До восстановления работы автоматизированной системы безналичной оплаты проезда владельцы льготных транспортных карт зелёного и красного цвета могут оплатить свой проезд наличными с учётом льготы, т.е. в размере 50 процентов от стоимости проезда по карте.

Сопровождающие владельцев транспортных карт красного цвета имеют право бесплатного проезда.

Владельцы карт желтого, голубого и оранжевого цвета также пользуются правом бесплатного проезда.

Для подтверждения права на льготный проезд нужно предъявить водителю транспортную карту. Порядок проезда распространяется на все маршруты городского и пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории Липецкой области.

Новая, усовершенствованная система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте заработала в регионе 1 июля. С этого дня проезд можно оплачивать как банковской картой, так и новой транспортной картой, которая не требует актуализации. Обменять льготную карту прежнего образца на новую можно в любом офисе МФЦ. Новую карту выдадут сразу в день обращения. Кроме этого владельцы льготных карт зелёного и красного цвета могут прикрепить льготу к банковской карте, обращаться также можно в любой офис МФЦ, – говорит начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

Если гражданин впервые обратился за льготой и право на неё подтверждено, то при выборе способа оплаты проезда с помощью банковской карты, ее привязка к льготе будет осуществляться автоматически. Если в качестве способа оплаты проезда выбрана транспортная карта, её можно получить в любом офисе МФЦ по выбору гражданина.

Транспортными картами прежнего образца можно будет пользоваться после восстановления работы автоматизированной системы безналичной оплаты проезда до конца 2021 года. Ориентировочный срок восстановления работоспособности системы – 24 сентября. Неиспользованные средства сохраняются на карте, при желании их можно будет вернуть.