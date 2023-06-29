Ряд услуг, связанных с земельными отношениями, жители Липецкой области теперь могут получить в центрах «Мои документы». Здесь же заполняются заявления, сюда предоставляются документы. Обслуживание – по принципу одного окна. Специалисты проконсультируют на всех этапах.

В «Моих документах» можно оформить предоставление земельного участка без проведения торгов, предоставление земельного участка в собственность бесплатно, изменение категории земель или земельных участков, а также получение земельного участка на торгах. Выбрать ближайший центр можно по ссылке.

«Липецкая область значительно продвинулась в работе по улучшению обслуживания населения. Все услуги в одном месте, без очередей, минимум бумаг – так работают наши МФЦ. Мы постоянно совершенствуем эту сферу, внедряем лучшие практики и передовые технологии, чтобы людям было удобно», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.