Больше 2,5 тысячи усманских детей получили помощь у нового офтальмолога Елены Толкачевой. Она стала участницей липецкой программы «Губернаторские полтора миллиона» и переехала в Усмань из Воронежской области. В детской поликлинике доктор работает с февраля 2023 года.

Елена Толкачева – выпускница Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко. Имеет диплом о профессиональной переподготовке по специальности «ультразвуковая диагностика». Врач не только ведёт приём детей, но и проводит ультразвуковые диагностические исследования.

«Врачи узких специальностей продолжают переезжать в Липецкую область. Причём медики выбирают не только областной центр – многие едут в районы, где сегодня очень комфортно жить и работать. Наши сёла благоустраиваются, медучреждения модернизируются, есть привлекательные меры поддержки. Радует, что всё больше медработников это ценят и трудоустраиваются в больницы и поликлиники муниципалитетов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в рамках программы «Губернаторские полтора миллиона» в Усманскую больницу пришли работать уже девять врачей, по программе «Земский доктор» – семь медиков.