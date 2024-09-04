Полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» проводится в оздоровительном лагере «Прометей» Грязинского района Липецкой области. Состязания соберут 1,5 тысячи школьников и студентов среднего профессионального образования из 18 регионов ЦФО.

«В нашем «Прометее» есть вся необходимая инфраструктура для проведения конкурсов такого масштаба и уровня. И опыт у нас есть. Летом мы проводили здесь одну из смен Всероссийского форума «Область будущего», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкий полуфинал состоит из четырёх лагерных смен. Первая стартовала 1 сентября, приехали больше 360 конкурсантов. Это ребята из из Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской областей и Москвы. Организаторы отметили, что липчан на этой смене нет, их ждут во второй заезд.

В этом году все конкурсные этапы посвящены Году семьи. Полуфиналы «Большой перемены» пройдут во всех округах РФ и соберут 9 тысяч человек. Больше двух тысяч будут отобраны для участия в финале. Он пройдёт на базе лагеря «Артек» в Крыму для школьников в октябре, для студентов СПО — в ноябре. Максимальная сумма выигрыша — 1 миллион рублей. Вознаграждение в 150 тысяч также получат и педагоги, подготовившие победителей к состязаниям.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» является самым масштабным проектом для детей и подростков в России, проводится с 2021 года по нацпроекту «Образование». Организаторы – Движение Первых, Росмолодёжь и президентская платформа «Россия – страна возможностей».