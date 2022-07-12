17 июля в 17:00 в Год культурного наследия народов России на площади у областного центра культуры, народного творчества и кино в рамках Единого Дня фольклора пройдет праздник «Липецкая вечёрка». В праздничной видеоэстафете всех собравшихся поздравят творческие коллективы, исполнители, мастера декоративно-прикладного творчества муниципальных районов нашей области.

Липчане смогут оценить изделия мастеров декоративно-прикладного творчества и в режиме реального времени понаблюдать за рождением шедевров на ярмарке мастеров и уникальным мастер-шоу. Разнообразят программу старинные игры, в которые играли наши предки. Кроме того, в интерактивной фотозоне стилизованных русских костюмов у гостей будет возможность примерить одежду предков. Всевозможными яствами порадует трактир русской кухни. Также всех желающих ждут дефиле традиционных и стилизованных костюмов, игры, развлечения и много танцев.

Фольклорный ансамбль «Воскресение», фольклорный ансамбль «ВЕРА», творческое объединение «Арепей», фолк-коллектив «Зазимье», ансамбль старинной казачьей песни «Хвартуна», гармонист Константин Матюхин примут участие в Липецком празднике. Хедлайнером концерта станет полуфиналистка телевизионного проекта «Голос», талантливая певица и восходящая звезда нео-фолка Татьяна Качурина.Завершится праздник показом художественного фильма «Кащей Бессмертный». Для самых маленьких зрителей на протяжении всего дня работают аттракционы.

«Липецкая земля богата талантливыми мастерами, которые вносят значительный вклад в развитие культуры. Творчество наших земляков достойно самых высоких оценок и престижных наград», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.