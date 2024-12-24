Уходящий год для супругов Ивановых из Добринки был ознаменован важным семейным событием — золотой свадьбой. Владимир Викторович и Нина Ивановна поженились 26 июля 1974 года.

С тех пор и идут по жизни, крепко держась за руки, во всем поддерживая друг друга.

Нина — уроженка Средней Матренки, Владимир родом из с. Хворостянка. Позже их семьи переберутся в Добринку. А познакомятся молодые люди на танцплощадке.

Нина к тому времени уже окончила школу, отучилась на бухгалтера. Владимир только вернулся из армии (два года, с 1968 по 1970 он служил на Украине в Ракетных войсках). Парнем был видным: физически крепким, подтянутым.

1969 г. За высокие успехи в боевой и политической подготовке, примерную воинскую дисциплину ефрейтор Владимир Иванов был удостоен чести сфотографироваться у развернутого знамени воинской части (был такой вид поощрения в Советской Армии).

Приглянулись друг другу, стали встречаться. А четыре года спустя решили пожениться.

— Володя предлагал расписаться еще раньше, — рассказывает Нина Ивановна, — но мы не знали, где жить после свадьбы, вот и тянули. У него ведь семья большая была: моя свекровь воспитала 6 сыновей. Поселиться, как полагалось, у мужа не было никакой возможности. И тогда я предложила: «А давай поживем у моих родителей…».

Жених возражать не стал и вскоре Ивановы сыграли веселую свадьбу, причем заработал на нее Володя сам. Начальник СМУ, где тогда он трудился, даже выделил молодым свою «Волгу» для свадебного кортежа.

Пять лет молодая семья проживет под одной крышей с родителями Нины, пока муж не получит от организации трехкомнатную квартиру.

Кстати, в трудовой книжке Владимира Викторовича всего две записи: о службе в армии и работе в КГСО-1 (он был водителем почти 30 лет). Имеет множество грамот, звание «Ветеран труда», избирался депутатом поселкового Совета. Трудовая биография Нины Ивановны тоже отличается постоянством. Она начинала ее в райисполкоме делопроизводителем, а затем была переведена в Добринский поселковый Совет на должность бухгалтера, где и проработала 30 лет.

1979 г. Ивановы пришли сделать в ателье семейное фото. У них пока еще двое детей: Вадим и Рита, которой нет еще и годика.

Владимир Викторович стал очень хорошим мужем и отцом. Исполнительный, трудолюбивый, скромный — так характеризует его супруга. А еще (и это очень важно для мира и покоя любой семьи) он никогда не пил и не курил.

— К счастью, все эти качества передались нашему сыну Вадиму, — говорит Нина Ивановна.

Кроме него, в семье есть еще две дочки: Рита и Лилия. Дети стали для супругов смыслом жизни. Родители старались проводить с ними как можно больше времени. Нет, не опекали, а просто всегда были рядом, чтобы помочь, наставить, поддержать. Каждый год всей семьей ездили отдыхать на море, мама много лет состояла в школьном родительском комитете.

Вадим.

Рита.

Лилия.

И все же, главное в воспитании — собственный пример. Дети Ивановых росли в семье, где между папой и мамой всегда царили любовь и уважение.

— Муж оказался мастером на все руки, — продолжает Нина Ивановна. — Трудно сказать, чего бы он ни умел делать. Даже консервацией занимается, на швейной машинке шьет… В детстве ребятишкам новогодние костюмы своими руками мастерил. Они по сей день говорят: «Папка у нас просто клад».

Дети выросли достойными людьми. В школе были примерными учениками, получали хорошие, а чаще отличные оценки. Вадим окончил школу на отлично, с грамотой, сразу без труда поступил в пединститут. А спустя какое-то время получил второе высшее образование — юридическое. Сейчас он майор полиции, работает экспертом-криминалистом в г. Липецке, был участником боевых действий в Северо-Кавказском регионе. Его сын Сергей пошел по стопам отца. Он — студент 6 курса юрфака Воронежского госуниверситета.

Рита после окончания пединститута работает в Липецке педагогом детского развивающего центра.

Лилия в 2007 году с золотой медалью окончила Добринский лицей, а затем — Воронежскую медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Сейчас работает терапевтом в одной из клиник г. Воронежа.

2004 г. Нина и Владимир в зарослях обожаемой ею сирени.

Завершить рассказ о золотых юбилярах хочется на романтической ноте. Когда я поинтересовалась их семейными традициями, Нина Ивановна не смогла сдержать счастливой улыбки.

— У меня день рождения в мае. Зная, как я люблю сирень, Володя с утра приносит мне целую охапку этих душистых цветов. За пятьдесят совместно прожитых лет еще не было случая, чтобы он забыл это сделать…