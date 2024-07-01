Владислав и Зинаида БУТЫРИНЫ, ст. Хворостянка.

День свадьбы: 1 мая 1974 года.

«Золотой юбилей» — хороший повод вспомнить, как все начиналось, окунуться в счастливые годы молодости и поблагодарить судьбу за подаренную ею вторую половинку, с которой, как говорится, и в горе, и в радости…

Зинаида родилась в Туркмении, в 1965 году их семья переехала в Новоусманский район. После школы девушка поступила в железнодорожное училище, а затем по распределению приехала работать на ст. Хворостянка. И, как оказалось, встретила здесь свою судьбу.

Начинала трудовую биографию стрелочницей, а вскоре молодого специалиста назначили дежурной по станции Плавица.

Владислав осенью 1973-го демобилизовался из армии, вернулся на малую родину и тоже устроился на ж.д. ст. Хворостянка стрелочником. Познакомились молодые люди в сельском клубе, где тогда собиралась вся окрестная молодежь. И, не теряя времени даром, уже на следующий день решили встретиться вновь. По словам Зинаиды, парень сразу запал ей в душу и не только из-за привлекательной внешности. Прежде всего, она оценила мягкий, покладистый характер Владислава (в семейной жизни – качество незаменимое).

Незаметно пролетели осень и зима, а весной влюбленные решили пожениться. Свадьбу наметили на 1 мая. По календарю это была среда, но ведь праздник – красное число. Все было честь по чести: выкуп невесты у подружек в железнодорожной казарме, в которой Зинаиде дали комнату, машина «Волга», подкатившая молодых к самому порогу сельского клуба, где проходила регистрация…

На невесте было красивейшее платье, сшитое руками ее мамы. Материал для него (гипюр с блестящей ниткой) привез Зинаиде старший брат Виктор из Каира, где проходил службу в составе ограниченного контингента наших войск. Это был шикарный подарок!

— Точнее, он привез несколько отрезов гипюра белого, голубого, зеленого и красного цвета в приданое мне и своей будущей жене, — вспоминает Зинаида Дмитриевна. — У нас такой ткани в продаже было не найти. На второй день я была в голубом платье.

Гуляли у родителей жениха два дня. Здесь же стали жить после свадьбы. Уходить на квартиру молодым семьям тогда было не принято. Ютились в небольшом доме из двух комнат несколько человек: отец, мать, их младший сын, бабушка и Зинаида с Владиславом. Жили тесно, но дружно.

— Летом было проще, — продолжает собеседница, — дома в основном никто не сидел, все на улице были. А с наступлением холодов приходилось потесниться.

Свое семейное гнездышко казалось для молодоженов пределом желаний. Поэтому небольшая квартира (кухня и комната) в железнодорожном бараке без каких бы то ни было удобств, полученная молодыми Бутыриными к Новому году, показалась им настоящими хоромами. Обустраивали ее с радостью.

Прожили в ней почти девять лет. Здесь же родилась дочка Татьяна. Молодая мама вышла на работу, когда малышке было всего 8 месяцев. Яслей не было, бабушка еще не вышла на пенсию. Поэтому обходились своими силами. Выручало то, что родители работали по сменам: присматривали за дочкой по очереди. Так до садика дотянули…

В трудовой биографии супругов Бутыриных лишь одно место работы: железная дорога. У Владислава Вячеславовича 30 лет трудового стажа, большую часть которых он был составителем – обслуживал на маневровом паровозе станции Хворостянка, Плавица, Добринка. Зинаида Дмитриевна трудилась на одном месте 39 лет, многие годы была дежурной по ст. Хворостянка.

Поздравить золотых юбиляров пришли глава Хворостянской сельской администрации Владимир Курилов и начальник отдела загс и архива районной администрации Ольга Малыхина.

Супруги признаются, что очень любили свою работу, всегда шли на нее с большим желанием. Им повезло трудиться в дружном коллективе, где можно было поделиться и радостью, и проблемами.

В 1987 году Бутырины справили новоселье в построенном своими руками доме. В нем и живут по сей день.

1 мая нынешнего года у наших героев был «золотой» юбилей совместной жизни. В этот день их ждал сюрприз. С приятной миссией домой к юбилярам приехали глава Хворостянского сельского поселения Владимир Курилов и начальник отдела загс и архива Ольга Малыхина. Они вручили виновникам торжества поздравительный адрес от губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, передали теплые пожелания от главы Добринского района Александра Пасынкова и, как полагается на свадьбе, вручили цветы и подарок.

50 лет семейной жизни – красивая дата, тем более если супруги, как и прежде, строят свои отношения на любви, заботе и уважении друг к другу.

Когда я попросила их назвать самые радостные моменты, случившиеся с ними за эти годы, ответ был ожидаем: рождение дочки Татьяны, внучки Виктории и правнука Романа.

И пусть здоровье у старшего поколения не то, что было раньше, но приезжают в гости родные люди, и словно оживает притихший родительский дом, расцветает душа, появляется новая энергия…