Помехи телерадиовещания в Липецкой области возможны 19 февраля – 26 марта

Явление, называемое солнечной интерференцией, будет наблюдаться в Липецкой области с 19 февраля по 26 марта и сможет влиять на телевизионный сигнал. Два раза в год — весной и осенью — в течение нескольких недель Солнце раз в сутки выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором. В этот момент мощное солнечное радиоизлучение может смешиваться с полезным сигналом от спутника для ретранслятора.

Современные цифровые технологии вещания и качественные приемные антенны делают влияние интерференции практически неощутимым для телезрителей, но в сложных условиях приема или при использовании телезрителями устаревшего приемного оборудования солнечные помехи могут быть заметны на экранах телевизоров. В пиковые моменты интерференции связисты переключают засвеченный ретранслятор на резервные спутниковые и наземные каналы связи. Продолжительность интерференции — не больше пяти минут в сутки.

График интерференции в Липецкой области опубликован на сайте ртрс.рф (раздел «Временные отключения телерадиоканалов») и в Кабинете телезрителя (вкладка «Работа объектов вещания»), в мобильном приложении «Телегид» (вкладка «Вещание»). Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8-800-220-20-02, звонок из любой точки России бесплатный.

«У липчан, которые часто смотрят телевизор или слушают радио, даже краткосрочные перебои в трансляции могут вызвать тревогу. Важно заранее предупредить, что это ежегодное сезонное явление, связанное с природным явлением. Краткосрочное и неопасное», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.