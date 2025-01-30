Центр кардиохирургии создаётся на базе Липецкой областной клинической больницы. Об этом губернатору региона Игорю Артамонову сообщили представители медучреждения и областного минздрава.

«Центр кардиохирургии — это не просто новый проект. Это шанс для сотен людей обрести здоровье и нормальную, полноценную жизнь. Сегодня на встрече с коллегами дорабатывали детали: от операционных до нового оборудования. Это совершенно новый уровень медицины для нашего региона», – прокомментировал Игорь Артамонов в своём тг-канале.

Благодаря капитальному ремонту и высокотехнологичному оснащению операционных доктора ЛОКБ смогут проводить операции на открытом сердце – аортокоронарное шунтирование и протезирование клапанов. Вырастет и количество малоинвазивных, эффективных методик лечения аритмий – радиочастотных и криоаблаций, для которых также требуется новое оборудование. Кардиохирурги уже провели больше 100 подобных вмешательств, ни у одного пациента не было рецидивов и осложнений.

«Идея от коллег: создать отдельный диспансер для глубокого обследования пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами. Взяли эту идею в работу – обсудим финансирование и реализацию на следующей встрече», – отметил глава региона.