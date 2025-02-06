У недавних бойцов специальной военной операции Ильи Сергеева и Кирилла Вострикова, награжденного медалью «За отвагу», нашлось много тем для разговора с Ольгой Сергеевной Сергеевой — дочерью полного кавалера ордена Славы С.Н. Назаркина.

27 января 1944 года — значимая дата в истории Великой Отечественной войны. В этот день была снята фашистская блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня и стала примером стойкости, мужества, несгибаемой воли. Жители города, зажатого в кольцо, продемонстрировали, на какие нечеловеческие испытания готов пойти человек во имя чести, свободы и независимости любимой Родины.

Этой знаменательной дате было посвящено совместное заседание двух клубов –«Наследие» лицея №1 п. Добринка и творческой интеллигенции «Родник». Впрочем, заседанием организованное мероприятие никак нельзя назвать. Все, кто в тот момент находился в актовом зале лицея: сами «наследники» и «родниковцы», приглашенные учителя и школьники Талицкой СОШ, гости, в числе которых дети и внуки тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, воины, вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции, — стали активными участниками грандиозного театрализованного представления.

Более сотни человек пришли на встречу, посвященную годовщине снятия фашистской блокады Ленинграда в январе 1944 года. Самые юные участники — школьники лицея 1а класса (на переднем плане).

Ведущая роль, конечно же, принадлежала лицеистам. Это они заставили всех нас вернуться на восемь с лишним десятков лет назад, окунуться в атмосферу блокадного Ленинграда.

С дрожью в голосе озвучивали школьники леденящие кровь дикие тезисы немецкого доклада о блокаде Ленинграда, в соответствии с которыми город на Неве фашисты планировали сравнять с землей. Враг был уверен, что голодающие, замерзающие люди вцепятся друг другу в горло из-за куска хлеба, из-за глотка воды, возненавидят друг друга и в конце концов сами сдадут город.

Активными участниками встречи стали родители учащихся лицея. В их числе — Ирина Ивановна Поцхорая.

Активисты клуба «Наследие» напомнили всем, что в кольце блокады тогда, в 41-м году, оказалось без малого два с половиной миллиона человек. Вместе мы вспомнили те жуткие дни, когда были введены продовольственные карточки, когда крошечный, почти невесомый 125-граммовый кусочек хлеба был самым дорогим лакомством для ленинградцев, еще раз перелистали дневник одиннадцатилетней Тани Савичевой…

Рассказы детей были настолько эмоциональны и трогательны, что и гости захотели поучаствовать в происходящем.

Стихотворение «Спросил у памяти» читает Кирилл Дикарев.

Стихотворение, посвященное блокаде Ленинграда, прочитала мама членов клуба «Наследие» Матвея и Сергея Носоновых Елена Викторовна. О.С. Сергеева — дочь участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Сергея Николаевича Назаркина, нашего земляка, чей бюст установлен на Аллее Героев на привокзальной площади в Добринке, — обратилась к детям с призывом никогда не забывать, какой ценой завоевано их счастливое детство.

Группа ребят под руководством своего педагога А.М. Климентовой показали патриотический клип «Дети войны». Языком жестов, пластических движений, мимикой они донесли до зрителей ту боль, которую обрушивает война на деток.

Вторя самодеятельным артистам, участница клуба «Родник» О.В. Матыцина прочитала авторские стихи, посвященные ребятам Донбасса и Мариуполя, пережившим уже в наши дни ужасы страшных бомбежек мирного населения. Невозможно было сдержать слез, слушая ее поэтические рассказы о том, как мальчик пытался справиться со своим страхом во время обстрела, громко исполняя на фортепиано фуги И.С. Баха. А другой его сверстник, совсем еще ребенок, учил превозмогать боль, полученную в результате ранения.

К сожалению, спустя восемь десятилетий, нацизм вновь поднял голову, неся смерть и разрушения. И опять, как и много лет назад, русский солдат встал на защиту свободы и независимости. Об этом говорили участники специальной военной операции Иван Ковыльников, Кирилл Востриков, Илья Сергеев. Они убеждены: зло будет наказано, небо вновь станет чистым и мирным.

— Фашизм мы добьем, — уверен младший лейтенант И.М. Ковыльников. — Победа непременно будет за нами!

Мама участника специальной военной операции Г.Н. Рукина выступила с таким призывом:

Любите русского солдата

За то, что в 20 стал седым.

За то, что вера его свята,

Что русских дух непобедим…

Организаторы мероприятия напомнили собравшимся, что в прорыве блокады Ленинграда принимал участие наш земляк Герой Советского Союза Иван Михайлович Макаренков, чье имя сейчас носит гимназия д. Ольговка. А жительница Добринки Вера Андреевна Требунских (ныне покойная) в голодные блокадные годы находилась в осажденном Ленинграде.

— Об этом важно знать и помнить, — обратилась к школьникам ветеран педагогического труда В.А. Ильина. — Мы не должны расти Иванами, не помнящими родства.

Руководитель клубы «Наследие» А.М. Климентова с гордостью представила участникам встречи недавнего отважного бойца специальной военной операции, отца троих сыновей Ивана Ковыльникова.

В актовом зале, где проходила встреча «наследников» и «родниковцев», была развернута экспозиция, посвященная годам блокадного Ленинграда. Здесь собраны официальные документы тех лет, фотографии, беспристрастно зафиксировавшие жуткие моменты жизни ленинградцев, книги, буклеты…

И тем не менее осажденный фашистами город выстоял. Все страшные 900 дней он продолжал жить. Вопреки здравому смыслу, в невыносимых для существования человека условиях: без еды, тепла, воды.

Ленинград не просто жил. Горожане превратили его в крепость: строили баррикады, устанавливали доты, рядом со взрослыми дети дежурили на чердаках и крышах домов, охраняя их при налетах вражеской авиации. Промышленность города за годы осады дала фронту (это официальные данные) около 2000 танков, 1500 самолетов, 150 тяжелых орудий, 12000 минометов и пулеметов, 7,5 миллиона снарядов и мин. На заводы и фабрики пришли подростки, досрочно выпущенные из ремесленных училищ. Многие из них становились на подставки, чтобы достать рычаги станков.

Трудно поверить, но в блокадном Ленинграде даже двери школ были открыты. Дети, которые могли еще добираться до школ, продолжали обучение.

И уж совсем невероятный факт: 9 августа 1942 года, когда по плану Гитлера город должен был пасть от блокады, пустынные улицы Ленинграда заполнила величественная музыка. Это звучала седьмая симфония Дмитрия Шостаковича — произведение, ставшее музыкальным символом стойкости и мужества защитников блокадного города, отражающее непреодолимую силу духа русского народа. Музыканты Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета, оставшиеся в городе, исполнили симфонию под управлением советского дирижера Карла Элиасберга. Трансляция велась по радио и через уличные громкоговорители. Со слезами на глазах слушали торжественные, берущие за душу звуки музыки ленинградцы. Слышали ее и изумленные немцы: они-то считали, что город мертв.

А город выжил, выстоял. Ценой невероятных нечеловеческих усилий. По разным оценкам блокада Ленинграда унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей.

Было это много лет назад. Большинство из тех, кто пережил блокаду, уже ушли. Вместе с ними уходит и история. Только от нас зависит, чтобы она не канула в Лету.

Об этом проникновенно говорил одиннадцатиклассник Кирилл Дикарев, декламируя стихотворение В. Шефнера:

Стоит ли былое вспоминать,

Брать его в дорогу, в дальний путь?

Все равно — упавших не поднять,

Все равно — ушедших не вернуть.

И сказала память: «Я могу

Все забыть, но нищим станешь ты,

Я твои богатства стерегу,

Я тебя храню от слепоты».

P.S. Приглашенные на театрализованное представление «Непокоренные…Блокадному Ленинграду посвящается…» благодарят директора лицея №1 п. Добринка Татьяну Михайловну Селиванову и педагогический коллектив этого учебного заведения за великолепно организованное мероприятие, направленное на патриотическое воспитание молодежи.

Теплые слова признательности — руководителям детских коллективов «Скрипичный ключ» и «Черный кот» Лидии Геннадьевне и Алексею Сергеевичу Алексеевым, обеспечившим музыкальное сопровождение встречи.