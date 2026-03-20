Помнить о простых радостях

День счастья — праздник удивительный. У него нет четких традиций, но есть главная цель: напомнить людям о важности простых радостей.

Каждый человек ищет свое счастье, стремится к нему и в разные периоды своей жизни понимает его по-своему. Прежде всего, этот вопрос волнует, конечно, женщин. С ними мы и порассуждали на эту тему. А собеседницами стали работницы Дома культуры с. Талицкий Чамлык.

— Как с возрастом менялись ваши представления о счастье? — спросили мы у них.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ — НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Кристина КЛОКОВА, технический работник

— В детстве большое счастье приносил Новый год с его подарками под ёлкой и девчачьими нарядами. Помню, в начале 90-х в продаже появились красивые платьица с рюшками-розочками, которые покупали нам родители для новогодних утренников в школе.

Прийти в таком на праздник было большим счастьем.

Так получилось, что из детства я сразу шагнула во взрослую жизнь, минуя юношеские увлечения. В 13 лет встретила любовь своей жизни. Альберт был постарше меня. После школы мы поженились. Первая любовь и раннее замужество, вопреки расхожему мнению, оказались счастливыми для меня. В Талицкий Чамлык переехали из Мордовского района уже с двумя детишками. Здесь родилась третья дочка.

Сейчас мне 37 лет и мое счастье — семья и трое деток: Анатолий, Артем и Софья. Радуют их достижения. Дочка с четырех лет занимается вокалом в музыкальной школе, успешно участвует в творческих конкурсах. Недавно привезла из Грязей диплом за 3 место всероссийского конкурса «Я — музыкант», где пела дуэтом с мальчиком. До этого завоевала Гран-при в Липецке на конкурсе «Фейерверк талантов».

Сыновья успешно занимаются спортом — тяжелой атлетикой.

Артем (ему 18 лет) победил в соревнованиях гиревиков, которые проходили в нашем селе на Масленицу. Старший сын Анатолий — студент Липецкого филиала РАНХиГС, был в составе институтской команды, которая вошла в число призеров во всероссийских соревнованиях по военной подготовке.

Успехи повзрослевших детей — для меня, как, наверное, для любой мамы, большое счастье.

РАДУЙСЯ ТОМУ, ЧТО ИМЕЕШЬ

Татьяна МОСКАЛЕНКО, преподаватель детской музыкальной школы

— В Талицкий Чамлык я приехала из Средней Азии 28 лет тому назад. С малых лет самым большим счастьем для меня была семья: мама, папа и младшая сестра. Я — папина дочка, с ним у меня отношения были даже ближе, чем с мамой. Он меня хорошо понимал и на расстоянии чувствовал, когда я болела.

Но прошли годы, и я поняла, что мама была самым главным человеком в моей жизни. Она была творческой натурой. У меня никогда не было покупных платьев и костюмов для праздников — все их шила мама. Да такие креативные!

Ни у кого больше не было нарядов, например, шамаханской царицы, для которого мама в зоопарке заказывала настоящее перо павлина! Если была «снежинкой», то тоже отличной от всех — ворох накрахмаленных в несколько ярусов юбок, в котором я чувствовала себя принцессой. А костюм Королевы осени мне, вообще, делали всем подъездом! Сколько лет живу, таких нарядов больше нигде не встречала.

А сколько радости приносили наши семейные походы в театры на премьеры детских спектаклей или домашняя традиция (я перенесла ее и в свою семью) под Новый год находить в своих сапожках подарки, порой совсем небольшие, чисто символические. Но здесь важен сюрпризный момент.

Годы учебы — шаг во взрослую самостоятельную жизнь. Я окончила Бишкекский музыкальный колледж. Каким счастьем было для нас, студентов, читать в трудовых коллективах лекции о творчестве известных музыкантов, например, Баха. Нашей задачей было привлечь внимание аудитории к классическим произведениям. И нам это удавалось!

Счастье любимой профессии осталось у меня по сей день. Преподаю детям теорию музыки, фортепиано. Радуюсь их победам на конкурсах.

Материнское счастье — рождение сына Ивана. Ему 22 года, и он после армии служит в Росгвардии.

Счастлива, что со мной вместе живет папа, для которого я все еще его маленькая девочка.

А, вообще, мое любимое изречение: «Не тот богат, у кого много, а тот, кто доволен тем, что имеет». Оно говорит о важности нашего внутреннего состояния в отношении к счастью (радость от общения с близкими, удовлетворение от работы, гармония с самим собой и окружающими). С возрастом понимаешь, что это и есть счастье.

ЧТО ТРУДНЕЕ ДАЕТСЯ, ТО ДОРОЖЕ ЦЕНИТСЯ

Татьяна НЕСТЕРОВА, заведующая библиотекой

— Мое детское счастье — это когда тебя забирают из детского сада. Родители работали учителями в Чамлык-Никольской школе, а в садик мы с сестрами ходили в соседний Талицкий Чамлык. Дети педагогов знают, что такое дефицит родительского внимания. Мечтаешь о том, чтобы мама-филолог почитала тебе на ночь книжку, а она сидит за проверкой тетрадей.

Но были и особенные моменты счастья: когда папа Анатолий Петрович Бахтин, преподаватель физкультуры и заядлый охотник, разрешал нам с сестрами занести в дом маленьких щенят борзых собак или мама Мария Михайловна за одну ночь из бабушкиного свадебного платья мастерила мне шикарный наряд на новогодний праздник.

Школа для меня была не просто уроками. Папа был моим классным руководителем, мама — завучем. Ответственность на нас, детях, огромная, надо соответствовать всегда. Но это еще и друзья, и общественная нагрузка (председатель совета пионерской дружины), которая была мне по душе.

Выросшая в семье педагогов, о другой профессии не мечтала. Поступила в Лебедянское педучилище. Счастье было — хорошо сдать сессию, приехать домой. Каждые две недели добиралась до своего села с многочисленными пересадками, чтобы (о, радость юности!) попасть на дискотеку и на другой же день ехать обратно.

В 1993 году начала работать в школе деревни Петровка. Мне было 19. Моя квартира — через стенку от класса, печку топила сама. Многие мои ученики — беженцы, езиды, едва говорившие по-русски. Но к Новому году мои первоклашки уже начали читать! Вот оно, счастье.

Потом было семейное счастье: муж, сын Никита (теперь у него своя автомастерская в Воронеже), дочь Алена (учится в колледже искусств, потому что выросла буквально на сцене). А с 2003 года я работаю в библиотеке. Здесь нашла себя. Видимо, передались организаторские способности от папы. Как когда-то он объединял вокруг себя спортсменов и охотников нашего села, так и мне удалось собрать рядом талантливых, неравнодушных людей.

Делает счастливой и осознание того, что ты можешь приносить пользу людям. Сейчас главное — это помощь участникам СВО. Вместе с неравнодушными земляками делаем для этого все, что зависит от нас. Недавний пример, когда бывший мамин ученик, с первых дней мобилизованный на фронт, обратился с просьбой: «Нужен генератор. Поможешь?». И буквально за три дня мы с односельчанами собрали немаленькую сумму, выполнив заявку бойца.

Счастье — это доверие людей. Меня знают в селе, обращаются с самыми разными просьбами, например, кому-то просто помочь оплатить коммуналку.

И счастье, что есть поддержка семьи. Мы с мужем идем в одну ногу. Знаю, в трудную минуту близкие придут на помощь, и я не останусь одна.

С возрастом стала больше ценить, казалось бы, мелочи. Но ведь из них и состоит наша жизнь. А еще поняла, что счастье бывает трудным. Но чем тяжелее оно нам достается, тем больше ценится.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!

Елена ЕРОХИНА, методист ДК

— Я выросла в семье, где было восемь детей. Это было огромное счастье. Родители, несмотря на трудности, умудрялись к школе или празднику купить каждому обновку, потому что держали большое хозяйство. А мы, дети, всегда друг другу помогали, распределив между собой все домашние обязанности. Та дружба между нами живет до сих пор.

В юности все мы мечтаем найти любимого человека, чтобы один раз и на всю жизнь. Я свою первую любовь, а точнее, влюбленность, испытала в 17 лет. Настоящая пришла чуть позже. Своего Алексея ждала два года, пока он служил в армии. Была самой счастливой, когда получала от него письмо. А писал он часто — два раза в неделю. Бежала на почту счастливая.

Судьба словно проверяла наши чувства. Перед самой демобилизацией мы поссорились в письмах. Я знала, когда он возвращается из армии и специально уехала на это время к сестре в Москву. Но верно говорят, что от судьбы не уйдешь. Мы встретились с ним на столичном вокзале. И вот уже 35 лет живем вместе.

Не скажу, что наша семейная жизнь — это гладкая дорога. Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. После аварии муж оказался прикованным к постели, и я ухаживаю за ним. Но и в этой ситуации не сдаюсь, стараюсь держаться сама и передавать позитивный настрой мужу.

От депрессии меня спасает поддержка сыновей Дмитрия и Николая, а еще любимая работа. Я пою на концертах, веду кружок рисования, занимаюсь танцами с детьми, сама шью костюмы для выступления.

Добиться поставленной цели — тоже счастье. В моей жизни было место мотоциклу и верховой езде, а десять лет назад исполнила еще одну мечту — села за руль автомобиля.

Но главное женское счастье для меня сегодня — маленькая внучка Полина. Ей идет шестой годик, и она моя копия — такая же артистичная. Когда Полина приезжает в гости, дом словно оживает, и мы вместе с ней. Внучка — это моя несбывшаяся мечта о дочке.

Радует наступившая весна, оживающая природа. Еще в прошлом году мы с мужем вместе выезжали с ночевкой на рыбалку. Природа, костер, простор и река — какая же это романтика. Осталось много фотографий с красивыми пейзажами и закатами…

Я твердо знаю: люди сами могут построить свое счастье, даже в самые трудные времена. Я захожу в дом с улыбкой, рассказываю мужу новости, поднимаю ему настроение. И обязательно говорю: «Все у нас будет хорошо!».

Потому что счастье — это не отсутствие проблем. Это умение радоваться весне, внучке, письму из прошлого и возможности сказать близкому человеку доброе слово.