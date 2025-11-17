Помогает бойцам молитвами и делом

Иерей Илья Исаев, настоятель Космодемьянского храма с. Талицкий Чамлык, беспрестанно молится о защитниках в алтаре, с прихожанами помогает им материально. И разведчики наградили за труды своего молитвенника.

Иерею Илье ИСАЕВУ, настоятелю Космодемьянского храма с. Талицкий Чамлык, вручили медаль от батальона разведки.

ФРОНТ — В АЛТАРЕ

Да, бывает и такое, что сражается человек с врагом не на передовой, а вознося в храме молитвы к Богу о мире, спасении Отечества и, конечно, о самих защитниках. И это очень важный фронт. Разумеется, И. Исаев помогает бойцам и материально. Как сказал полковник добринских казаков, военный волонтёр В.В. Смольянинов, отец Илья оказывает огромную помощь участникам СВО.

— Когда бы мы к нему ни обратились за недостающей суммой на любое оборудование, нужное воинам, — говорит Владимир Викторович, — батюшка обязательно её добавит. А ещё он является духовником у нас, добринских казаков. И наше знамя тоже хранится в храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских села Талицкий Чамлык.

День 4 ноября 2025-го года стал четверным праздником для Ильи Сергеевича Исаева. Ну первые два понятны. Они у всего нашего народа одинаковые: праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства. Также в это число исполнился год, как отца Илью на сан священника рукоположил владыка Арсений, то есть молодой батюшка принял хиротонию и стал служить в Талицком Чамлыке.

А четвёртый? Именно в этот день боец с позывным Раджа доставил из зоны боевых действий священнику медаль, которая называется «За помощь фронту». Ну чем ещё наши защитники, которые сами сильно нуждаются в поддержке тыла, могут отметить своих благодетелей, а в данном случае не просто спонсора, но и личного молитвенника, так как их отдельный разведывательный батальон обрёл в лице отца Ильи человека, который беспрестанно просит у Бога защиты для них. Ну и до того ещё очень важный в жизни момент в семье Исаевых случился, о котором не могу здесь не упомянуть: 30 октября у отца Ильи и матушки Дарьи родилась дочка Верочка. Также они воспитывают 2,5-летнего Серёжу.

Отец Илья (Исаев) горячо благодарит в лице воина Раджи всех наших защитников, передаёт им Божье благословение и низкий поклон за их ратный труд.

4 ноября Космодемьянский храм был полон народу. Прихожане по окончании праздничной службы поздравляли своего уважаемого батюшку с великим праздником и годовщиной рукоположения, рождением дочки, искренне желая всего наилучшего их семейству. Такой же душевный посыл был и от казаков, вручивших подарок для новорожденной и букет цветов для виновника торжества.

«СПАСИБО ВАМ, ВОИНЫ, ЗА РАТНЫЙ ПОДВИГ»

И всё-таки значимым для себя событием отец Илья считает полученную с фронта награду: значит, труд не напрасен и бойцы с командирами эту работу высоко ценят.

— Медаль только лично своей не могу назвать, — утверждает священник, — это награда всех прихожан храма, которые помогают нашим защитникам, чем могут.

От лица волонтёрского корпуса батюшку приветствовал Алексей Атисков, возглавляющий группу «ZOV Добринских казаков — ZA Победу Добринский район». Заместитель главы администрации Добринского района Галина Михайловна Демидова тоже тепло поблагодарила священника за его нужный и серьёзный труд, сказав, насколько сейчас важно воспитывать молодое поколение в духе национальных традиций и веры.

Очень трогательным было короткое общение батюшки непосредственно с бойцом Раджой, который приехал в этот храм с отцом Петром и супругой Дианой, а в ночь с 4-го на 5-е число вновь отбывал на позиции (читайте материал о защитнике Отечества в одном из следующих номеров).

— Спасибо Вам огромное за молитвы и помощь, — сказал воин, — медицинские средства, закупленные на Ваши деньги, нам спасли жизнь. Мы с другом, тяжело раненные, вдвоём выходили к своим. В тот момент поняли: медицинской помощи много не бывает…

— Это вам, бойцам, надо говорить спасибо за то, что ценой своего здоровья, а порой и ценой жизни защищаете нас, — сказал в ответном слове отец Илья. — Спасибо вам всем за ратный труд. Передайте однополчанам благословение Божие, мы — с вами.

КАК ФИЗИК СТАЛ ЮРИСТОМ, А ПОТОМ СВЯЩЕННИКОМ

Лично поговорить с Ильёй Сергеевичем Исаевым удалось намного позднее, ведь после литургии в своём храме он со всеми добринцами и гостями посёлка участвовал в традиционном крестном ходе вокруг Добринки…

Собеседник родился в Ельце, в семье священника. Его отец Сергей Алексеевич (о. Сергий) служит в храме великомученика Димитрия Солунского в пос. Ольшанец Елецкого района. Мама Елена Владимировна всю жизнь проработала медсестрой. У о. Ильи есть старшая сестра — экономист по образованию.

По его словам, путь к Богу был долгим. Отец Сергий никогда не настаивал, чтобы сын пошёл по его стопам. Вот и Илья сначала физико-инженерный факультет Елецкого университета окончил, потом — юридический. После ушёл служить в армию. И тут две профессии получил: сперва в учебке стал связистом, потом службу завершил уже танкистом. И дослужился до гвардии старшего сержанта.

— Вообще, я после школы мечтал стать офицером, но не сложилось с этим, зато всё равно служу, сейчас — Богу, что тоже очень важно, — рассказывает о себе отец Илья, — после срочной я трудился в автосалоне в Липецке инженером по гарантии. Потом наступил в душе переломный момент: вроде всё у меня есть, но чего-то так не хватает. Понял: мне не хватает Бога. Я уволился и уехал в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. С неделю там жил, разговаривал с монахами. Один из них, старец Власий, говорит: «У вас на Липецкой земле свой старец Никон есть, езжай и с ним поговори».

Владыка Никон выслушал нашего героя и благословил на учёбу в духовной семинарии и в целом на путь священника. Сам Илья очень рад, что знаком с таким священником, как Никон, называет его великим человеком, «бриллиантом своей жизни».

Во время учёбы в духовной семинарии батюшка встретил там свою матушку Дарью. Он на пастырском отделении обучался, она после пединститута на регента. Окончила с красным дипломом. По признанию отца Ильи, учиться в духовной семинарии очень тяжело, если морально себя на это не настроить, ведь там от тебя ничего не зависит, сам себе не принадлежишь, на любое дело надо брать разрешение. Сложность именно в духовной составляющей. Прежде всего, во всём послушаться, беспрестанно молиться.

— Мне после армии такое дело давалось легко, поскольку я уже осознанно ступил на этот путь, а не потому, что папа священник.

В честь великого праздника Казанской иконы Божией Матери и награждения медалью о. Ильи (Исаева) прихожане Космодемьянского храма сфотографировались на память.

«САМОГО СЕБЯ ВОСПИТЫВАЮ»

И как итог — на 3-м курсе Илья уже стал служить с воронежским владыкой Сергием. Где он, там и Илья. Это огромный опыт. Да и надо ли говорить, как обрадовался тогда родной отец, когда сын его стал священником. И сейчас старший Исаев всегда рад дать совет младшему.

— У Вас тоже двое детей, Вы строго сына воспитываете? — спрашиваю собеседника.

— Воспитывать детей непросто. Это я понял, когда Серёжка родился. Прежде всего, надо воспитывать себя. Ведь о чём бы мы детям нравоучительно ни говорили, они всё будут делать так, как видят у себя в семье. Поэтому я самого себя пристально сейчас воспитываю.

Поговорили с батюшкой и о том, почему без молитвы не победить и правда ли, что молитва из окопов летит прямо к Богу.

— Наши предки говорили: «Без Бога — ни до порога». Князь Владимир объединил русские земли с именем Бога. Господь всем управляет. Недаром ещё говорят: «Господь вдохнул жизнь». Особенно это видно, когда уже врачи были бессильны, но человек вдруг ожил вопреки всему. Поэтому из окопов, я уверен, молитва тоже летит прямо на Небеса, потому что люди там находятся на грани жизни и смерти, молят только об одном, сосредоточившись. «Господи, помилуй!» — всё, о чём они могут просить. Вот и в окопе эта короткая молитва очень важна и слышна Всевышнему, так как читать во время боя акафисты или другие молитвы по пять листов просто нет времени. А мы здесь тоже должны помогать им, отказывая себе во многом. Когда бойцы будут знать, что и нам здесь нелегко: мы не веселимся, без толку прожигая время, а всё собираем для фронта, то и защитники там сделают всё возможное и невозможное. Если ж мы тут будем петь и плясать, то бойцам, ясное дело, станет обидно. Они кровь свою за нас проливают, многие домой не вернутся, к сожалению. И обязательно за бойцов молиться. Бог — это щит. Мы просто не имеем права оставить их без этого щита. И слово «защитник» — с тем же корнем. Тогда мы и сами можем остаться без этой защиты. Вспомните Куликовскую битву, когда защитники Руси пришли за благословением к Сергию Радонежскому.

— Мне по работе, да и в жизни часто приходится встречаться с мамами погибших. Я, конечно, без слёз с ними разговаривать не могу, по-матерински их понимая. Но как правильно и чем их утешить? — этот вопрос, наверно, волнует не только меня, автора этих строк, но и многих, кто сталкивался или сталкивается с такой ситуацией. И батюшка дал правильный совет.

— Этих мам утешить ничем невозможно. Все наши слова — мимо. Мам поймёт лишь тот, кто побывал в их шкуре. Просто единственное, о чём все должны помнить: мы на этой земле — временно. Пройдёт время, и мамы встретятся с сыночками…

— И мой последний вопрос. Шестая Заповедь Христа гласит: «Не убий». Как быть с этим, не является ли участие в боевых действиях грехом?

— Это не касается людей, которые на войне. Они защищают Родину, дом, веру. Главное — не убивать мирных жителей. В Библии тоже есть такой момент, когда воины подобный вопрос задавали Христу. Он им ответил: «Делайте свою работу честно». Вот наши воины там работают честно, а мы здесь должны о них молиться и помогать им всем миром.

«Специальная военная операция – это проверка для сегодняшних поколений. Спасибо всем, кто делает добро по зову сердца», — заявляет губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.