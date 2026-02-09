Помогают фронту и в семье, и с коллегами

Педагог Петровской школы Наталья Юрьевна Несмеянова много раз становилась героиней наших публикаций, рассказывающих о её волонтёрской помощи бойцам. Она и в школе эти занимается, и дома. Недавно они вместе с супругом Дмитрием Ивановичем приняли решение лично приобрести аккумулятор для автомобиля. Об этом попросил знакомый военнослужащий, находящийся «за ленточкой».

— Не было времени ждать общего сбора, — вспоминает Наталья Юрьевна, — и мы сделали быстро это сами.

Надо сказать, в таком благородном деле, как помощь защитникам Отечества, принимает участие вся их семья. Старший сын Иван, студент вуза, при необходимости поддерживает финансово, так как подрабатывает в свободное от учёбы время. Дочка-одиннадцатиклассница Ксения тоже вместе с подружками давно вносит свою лепту в одно большое дело. Летом девушки делали сухие души, сейчас изготавливают окопные спички.

От командования 52-й артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск Н.Ю. Несмеянова получила благодарность за помощь фронту. Обратная связь очень важна. Понимаешь: бойцы оценили твои старания, хотя делается это не для благодарностей, а для общей скорейшей Победы.

— Если мы из группы «ZOV казаков» узнаём, что помощь нужна петровскому парню, то все силы бросаем на скорейший сбор, — продолжает Наталья. — Стараемся быстро закрыть его заявку. Вот, к примеру, с коллегами и учениками для нашего бойца с позывным «Райдер» уже собрали груз. В него вошли 3 упаковки газовых баллонов, по 28 штук в каждой, 4 газовые горелки, отопитель, работающий на дизельном топливе, 4 зарядных устройства, 8 масксетей, а вообще, с начала учебного года мы с педагогами уже 24 сети сплели. Также обязательно в такой груз входят продукты питания, в том числе сладости, носки, салфетки и окопные свечи, которые заливают операторы школьной котельной на своём рабочем месте.

— На неделе мы весь груз планируем передать «Райдеру», — заключает Н.Ю. Несмеянова. Поедут «за ленточку» ребята и отвезут ему весточку от земляков-петровцев.

Также собеседница добавила, что на втором этаже клуба села Новопетровка под руководством местной активистки и в недавнем прошлом педагога Петровской школы Наталии Анатольевны Бородиной жители этого населённого пункта тоже продолжают плести сети. Их счёт уже перевалил за полтысячи изделий. Без устали делают их селяне, понимая, что каждая сеть — это спасённая на войне жизнь чьего-то мужа, отца или брата.