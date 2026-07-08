Помогли по-соседски

За минувшую неделю в ЕДДС поступило 267 сообщений. По службам ДДС было зарегистрировано 296 обращений.

Пожарные подразделения выезжали 11 раз. Огнеборцы вместе со своими коллегами из города Усмань принимали участие в ликвидации пожара в одном из торговых центров соседнего города.

Из Добринки поступил сигнал о возгорании беседки, который оказался ложным. Также спасатели оказывали помощь министерствам и ведомствам, проверяли три сигнала из деревни Заря и села Павловка об упавших деревьях, тушили сухую траву.

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 134 сообщения.

Произошло три ДТП. В двух из них пострадали люди.

На автодороге Пушкино — Богородицкое столкнулись КамАЗ и ВАЗ. Травмы получили оба водителя, после обследования медиков их отпустили домой.

На автодороге Добринка-Талицкий Чамлык столкнулись «Хендай» и «Рено». В аварии пострадал водитель автомобиля «Хендай» 1978 г.р., он госпитализирован в ГУЗ «Добринская ЦРБ».

Скорая медицинская помощь на минувшей неделе обслужила 126 вызовов, газовая служба для устранения неполадок выезжала 8 раз, в том числе на вызовы с утечкой газа — 3.

По линии электроснабжения было зафиксировано 2 аварийных отключения.

Пятнадцать сообщений в ЕДДС касались водоснабжения.

Порывы водопроводов устраняли в п. Добринка, п. Ильича, д. Софьино, д. Воскресеновка, д. Федоровка, с. Пушкино, с. Приозерное, ст. Плавица.

Напоминаем: в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: 2-19-00, 112.