Нижнематрёнцы постоянно оказывают помощь родителям участников специальной военной операции, также собирают гуманитарку бойцам.

— Наша жительница, мама участницы СВО, обратилась к нам с просьбой поставить забор, — говорит глава Нижнематрёнского поселения Сергей Николаевич Бирюков, — материалы она уже к тому моменту закупила, требовалась только мужская сила непосредственно в самой установке.

И, по словам главы, сразу же земляки откликнулись с желанием помочь. Так, завхоз школы Алексей Павлов вместе со своими подручными Александром Овцыновым и Николаем Куновым сделали доброе дело. Новый забор уже красуется перед домом.

Также С.Н. Бирюков рассказал, что «Нива», на покупку которой осенью прошлого года собирали всем миром, за это время, что она провела «за ленточкой», стала выбиваться из строя. Вместе с водителем автомобиль прибыл в Нижнюю Матрёнку. Тут на него поставили новый мотор, и вновь машина отправилась в зону боевых действий.

Нижнематрёнцы и родственники за время ремонта «Нивы» собрали нескоропортящиеся продукты своим солдатам, С.Н. Бирюков передал на фронт маскировочные сети. С такой гуманитарной помощью автомобиль поехал на фронт.