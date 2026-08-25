Помощь бойцам от лицея

Забота о защитниках Отечества для лицея №1 п. Добринка не разовая акция, а постоянное дело, в котором участвует всё школьное сообщество. Пятьдесят пять педагогов и воспитателей детского сада из этого образовательного учреждения каждый раз доказывают, что патриотизм — это не громкие слова, а настоящее искреннее участие. Они поддерживают тех, кто стоит на страже нашей Родины.

— К благородному делу неизменно присоединяются родители школьников, понимая, что общая беда и общая победа сплачивают людей, — рассказывает директор лицея №1 п. Добринка Татьяна Михайловна Селиванова. — Учащиеся тоже не остаются в стороне: для них помощь бойцам — важный урок гражданской ответственности и настоящей любви к Отечеству. Помощь бывает разной, потому что нужды фронта меняются, и наши педагоги стараются чутко реагировать на каждую потребность.

Иногда это денежные средства, на которые закупают необходимое оборудование, то есть то, что реально спасает жизни и делает службу чуть легче. В другой раз требуются вещи, без которых солдату трудно обходиться в быту. Особенно остро летом ощущается нехватка питьевой воды, и именно эту проблему педагоги лицея стараются решать оперативно.

Они организуют сбор воды, доверяя её передачу группе «ZOV Добринских казаков», которая регулярно выезжает в зоны выполнения задач. Благодаря слаженному взаимодействию помощь доходит туда, где она нужнее всего. Буквально на днях очередная партия гуманитарного груза из лицея была успешно передана, и это ещё одно подтверждение того, что добрые дела не знают выходных. Из таких маленьких, но искренних шагов складывается большая сила народного единства и, главное, Победа.