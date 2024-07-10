В Добринке продолжают опиловку аварийных деревьев на старом кладбище с привлечением альпинистов.

Недавно жители близлежащих к Чуевскому кладбищу домов на протяжении нескольких дней слышали звук работающих бензопил и треск падающих деревьев со стороны погоста. Там проводились работы по освобождению территории от огромных, отживших свой век деревьев. Они представляли реальную опасность для посетителей кладбища. В случае сильного ветра деревья того и гляди могли бы упасть, повредив кресты, памятники, оградки, а то и нанеся вред здоровью людей.

— В прошлом и позапрошлом годах, — говорит глава Добринского сельского поселения Николай Чижов, — уже велась аналогичная работа. В 2023 году за снос аварийных деревьев отдали 600 тысяч рублей. На этот раз за опиловку примерно 12-15 деревьев заплатим из бюджета поселения еще 300 тысяч рублей.

Несмотря на то что опиловка проводится регулярно на протяжении уже нескольких лет, жалобы от добринцев продолжают поступать. Люди недовольны тем, что не все гипотетически опасные деревья удалены.

— К сожалению, — продолжает глава, — мы не можем полностью избавиться от проблемных деревьев. В нашем сельском бюджете нет таких денег. Используем средства, полученные от внесения суммы налогооблажения (200 рублей с каждого домовладения), но далеко не все жители поселка вносят эту сумму. А ведь решение о данной добровольной плате было принято на сходе граждан.

Сносом деревьев занимается бригада индивидуального предпринимателя из Ельца Владимира Облещука. Процесс опиливания трудоемкий и опасный. И, надо отметить, не столь прибыльный в нашей сельской местности. В городе у альпинистов заработок куда выше.

— Исходя из этого, — заключает Николай Чижов, — мы благодарим ребят за понимание. Они постоянно откликаются на наши просьбы о проведении опиловки.

Бригада состоит из нескольких человек. Один альпинист работает с пилой на высоте, остальные — координируют действия опиловщика с земли, используя трос: ни одна мощная ветка не должна упасть, повредив могильные сооружения.

Поваленные деревья распиливают на земле, выносят части за периметр кладбища. А дальше — работа коммунальщиков.

Работы впереди еще много. Усилий только сельской администрации здесь явно не хватит…