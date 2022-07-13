Представители областного управления социальной политики принимают. активное участие в работе форума «Сообщество», который проходит в регионе. Они представляют для обсуждения такие вопросы, как развитие некоммерческого сектора и негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере, опыт НКО в организации профессионального ухода за детьми, новые подходы к организации занятости на селе.

«Липецкая область – один из лидеров в реализации социальных инноваций. Уверен, форум станет дополнительным стимулом для дальнейшего развития социальной сферы в регионе. И все его участники найдут что-то полезное для себя», – отметил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он выделил предоставление помощи на основании регионального социального контракта многодетным семьям в размере 250 тысяч рублей. Его может заключить малообеспеченная семья с тремя и более детьми, которая уже реализует социальный контракт, развивая своё дело в сфере сельского хозяйства. Таким образом, с учётом повышения с 1 июля размера выплаты по социальному контракту на открытие своего дела до 350 тысяч рублей общая сумма поддержки многодетной семьи составит 600 тысяч рублей.

«Социальные контракты востребованы у жителей Липецкой области. Важно, что есть хороший результат. Процент успешных соцконтрактов высокий, люди строят бизнес, увеличивают свой доход и вовлекаются в создание регионального продукта», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

«В 2021 году многодетным семьям предоставлено 1115 соцконтрактов по различным направлениям. Помощью охвачено 25 процентов от общего числа малоимущих многодетных семей. При этом 68 процентов социальных контрактов оказались эффективны. Уверены, что региональный соцконтракт сделает помощь многодетным семьям ещё более весомой», – » заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

В целом, в области действует комплекс мер поддержки семей с детьми: от помощи малообеспеченным до поощрения благополучных семей. Результат – ежегодный рост числа многодетных семей в регионе. За последние четыре с половиной года родителей, воспитывающих трёх и более детей, стало больше на 21 процент: с 13329 семей в 2018 году до 16165 семей в 2022.