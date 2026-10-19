Помощь от медиков

Коллектив Добринской центральной районной больницы передал для наших земляков, воюющих в зоне специальной военной операции, жизненно важное имущество.

Как рассказал редакции «ДВ» военный волонтёр, координатор пункта сбора гуманитарной помощи Алексей Атисков, медики собрали бойцам 17 автомобильных аптечек, радиостанцию с выносом, автономный дизельный отопительный прибор, спальник, шуруповёрт и 4 рулетки.

Гуманитарный груз будет отправлен ребятам, воюющим на Краснолиманском направлении.

— Для волонтёров и всех наших ребят на СВО, — говорит Алексей Атисков, — самым главным является тот факт, что коллектив ЦРБ делает это на постоянной основе и без напоминаний. Медики просто берут и делают свою часть работы для фронта. Низкий поклон главному врачу ГУЗ «Добринская ЦРБ» Алевтине Третьяковой, врачам, медсестрам и всему персоналу больницы за чуткие сердца и реальную поддержку. Пока в тылу есть такие люди, наши парни знают, что их не бросят. Мы все уверены, что собранное имущество уже сегодня спасёт чью-то жизнь и сохранит здоровье. И коллектив больницы это прекрасно понимает.