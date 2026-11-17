В конце октября волонтёры группы «ZOV Добринский край» отправили две очередные партии гуманитарной помощи для наших земляков, воюющих в зоне специальной военной операции.

Ребята из 423-го мотострелкового полка с Боровского направления, где служит уроженец нашего округа с позывным «Топор», попросили оказать необходимую им помощь стройматериалами, инструментами и другими важными вещами для обустройства быта бойцов на передовой. По словам военного волонтёра Алексея Атискова, в добровольческой группе был кинут клич о срочном сборе для наших парней. И благодаря неравнодушию жителей Добринского округа заявка была закрыта в короткие сроки.

На погрузку в Добринку «Топор» приехал на мощной военной машине. А незадолго до этого ему волонтёры из Нижней Матрёнки загрузили 6 кубометров досок (для обустройства блиндажей и укреплений). Кстати, сам «Топор» участвует в специальной военной операции с 2025 года. А совсем недавно на СВО ушёл его брат.

Стоит отметить, что среди тех, кто пришёл на погрузку очередной партии гуманитарной помощи, были женщины и даже дети, которые активно старались помочь взрослым в этом благом деле.

Общими усилиями удалось загрузить 25 листов ОСП, 10 маскировочных сетей, 5 рулонов сетки рабицы, 4 рулона фольгированного утеплителя. Бойцам передали инструменты для работы: аккумуляторную болгарку, бензопилу, аккумуляторный гайковёрт, 3 огнетушителя, а для создания тепла и уюта — 2 рулона фланели. Не обошлось и без продуктов питания, домашних солений и готовой еды.

Но самым важным пунктом стала передача нашему земляку детектора FPV-дронов. По словам «Топора», это устройство сейчас очень необходимо для спасения жизни наших солдат. Детектор предназначен для обнаружения и перехвата видеосигнала с бортовых камер квадрокоптеров и других летательных аппаратов. Устройство позволяет оператору в реальном времени видеть то, что транслирует дрон. Это даёт возможность оперативно оценивать обстановку, определять район работы беспилотника и принимать меры противодействия. Ценную для фронта технику удалось собрать благодаря неравнодушным жителям Добринского округа.

После загрузки машины «Топор» оставил автограф на флаге Добринского округа в знак признательности за помощь.

— Низкий поклон, — сказал перед отправкой на позиции боец, — и огромное солдатское спасибо всем, кто принимает участие в помощи нашим парням. Каждому, кто вяжет сети, закупает продукты, переводит средства и просто держит за нас кулачки. Победа будет за нами!

Вечером того же дня волонтёры осуществили ещё одну оправку партии гумпомощи. На этот раз для 104-й артбригады, которая находится на Херсонском направлении. В ней служит наш земляк с позывным «Маэстро».

Сам он не смог приехать на свою малую родину, но отправил к нам в гости своих сослуживцев.

Бойцам передали несколько коробок нефопама. Это анальгетик центрального действия, который применяется для симптоматического лечения острого болевого синдрома, в том числе послеоперационной боли. На фронте это средство помогает раненому бойцу справиться с болью и дождаться эвакуации с передовой в тыл. Помимо того, волонтёры загрузили не менее тонны воды и домашнюю консервацию.