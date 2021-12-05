Коронавирусная повестка продолжает лидировать в новостных лентах, поэтому и на съезде партии ее не обошли стороной. Это то, что волнует многих.

На съезде особо подчеркнули роль волонтеров от партии, которые пришли на помощь медикам и жителям в самом начале пандемии и продолжают помогать до сих пор.

«Единая Россия» первой из крупных общественно-политических сил поддержала добровольческое движение «Мы вместе», приняла в нём самое активное участие. Многие члены и сторонники партии буквально с первых дней, недель борьбы с пандемией стали волонтёрами: помогали врачам и медсёстрам в больницах и поликлиниках, развозили продукты и лекарства, делали всё необходимое, чтобы люди в этот сложный период чувствовали внимание и заботу. И принципиально важно, что вы эту работу продолжаете», – отметил Владимир Путин.

Вместе с тем на съезде говорили и о том, что российская медицина нуждается в модернизации. Этому посвятил свое выступление Денис Проценко, главный врач Коммунарки, который по предложению президента в начале ноября возглавил комиссию Генсовета ЕР по здравоохранению: «В центре внимания – пациенты и пациентоцентрированный подход».

Денис Проценко заявил о новом подходе к медицине. Вот. Что хотелось бы выделить.

Пожелания, нарекания и требования, которые россияне высказали к системе здравоохранения, обобщены в «Народной программе» ЕР. Она учитывает все болевые точки. Но теперь нужно превратить её из сборника идей в конкретный документ, который бы помог модернизировать отрасль.

Предстоит усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров, менять подходы к обучению медперсонала. Нужны квалифицированные врачи, фельдшеры!

Медицина должна быть современной – а значит, нужно повышать уровень цифровизации отрасли. Телемедицина, искусственный интеллект, анализ больших данных должны стать такими же привычными инструментами для врачей, как фонендоскоп или скальпель. Но есть и другая задача, которую решает цифровизация – это прозрачность самой системы оказания медпомощи.

Наша система здравоохранения, по мнению Проценко, в условиях пандемии показала, что умеет чётко работать и быстро реагировать на различные вызовы. Но стране нужна система эпидемиологической безопасности. Необходимо совершенствование диагностической базы, увеличение производства кислорода, и главное — ускорение массовой вакцинации.

Важная цитата Дениса Проценко: «Необходимо менять методику работы с потенциальными угрозами – не запугивать, а разъяснять. Что делают мои коллеги, что делаю и я. И конечно, если люди подпадают под ограничения – компенсировать им понесённые потери».

«Все эти направления нашли поддержку в бюджете страны. Необходимо создать систему контроля за расходованием этих средств», — резюмировал Денис Проценко.

Липецкий врач-онколог Дмитрий Погорелов, который принял участие в съезде как делегат от нашего региона так прокомментировал выступление коллеги:

«Предстоит перезагрузка оказания качественной медицинской помощи. Отдельный упор необходимо сделать на учебный процесс и развитие медицинских кадров. Важно продолжить цифровизацию медицинской службы, применение искусственного интеллекта для анализа огромных массивов медицинских данных и помощи в принятии управленческих решений.

Что касается самой пандемии новой коронавирусной инфекции, то на сегодняшний день уже понятно, что радикальным способом сохранить жизни граждан является именно массовая вакцинация», – поделился своим мнением Дмитрий Погорелов.